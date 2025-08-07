DeFacto, 2024 Entegre Raporu'nu yayımladı

DeFacto, Entegre Raporlama Derneği Türkiye işbirliğiyle hazırladığı 2024 Entegre Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto'nun "ikinci entegre raporu" olma özelliği taşıyan ve çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki etkisini ele alan rapor, şirketin stratejik vizyonunu sürdürülebilirlik odağında yeniden şekillendiren "doğa, dönüşüm, değer" (Triple D) yaklaşımıyla hazırlandı.

DeFacto raporla yalnızca performans verilerini değil, kurumsal stratejisiyle entegre sürdürülebilirlik anlayışını, değer zinciri boyunca oluşturduğu etkiyi ve uzun vadeli dönüşüm vizyonunu da paylaştı.

Rapor, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), SASB Sektör Standartları ve GRI Raporlama Çerçevesi'ne uygun olarak hazırlandı.

Raporda, karbon ayak izi, su tüketimi ve sosyal metrikler özelinde bağımsız güvence süreçlerinden geçirilen veriler de yer aldı. Triple D yaklaşımı rapor içinde özel ikonlarla işaretlendi, her projenin hangi alanda değer oluşturduğu okuyucuya açık şekilde sunuldu.

DeFacto, 2024'te yalnızca teknolojik altyapı yatırımlarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında açtığı 47 yeni mağazayla istihdamı ve ekonomik erişilebilirliği destekledi.

Marka, hayata geçirdiği dijital irsaliye ve satış belgesi uygulamaları sayesinde 5 milyonun üzerinde belgeyi dijital ortama taşıyarak hem operasyonel verimlilik sağladı hem de kağıt tüketimini azaltarak çevresel etkiyi minimize etti.

Yaklaşık 100 iç ve dış paydaşın katılımıyla 2024'te gerçekleştirilen önceliklendirme analiziyle stratejik sürdürülebilirlik yol haritasını pekiştiren DeFacto, iklim krizine karşı da güçlü adımlar attı.

CDP İklim Programı performansını iki kademe artıran marka, Science Based Targets initiative (SBTi) ile uyumlu 2030 ve 2050 emisyon azaltım hedeflerini 24 Ocak 2025'te onaylattı. Böylece DeFacto, Türkiye tekstil perakende sektöründe SBTi onayı alan "ilk ve tek" marka oldu.

Kadın çalışan oranı yüzde 61'e, kadın yönetici oranı ise yüzde 43'e ulaştı

Su yönetimi ve çevresel etkileri azaltma konularında da çalışmalarını derinleştiren DeFacto, tasarım aşamasından itibaren tüm üretim süreçlerinde su verimliliği ve atık su yönetimi konusunda sektörüne öncülük ederek Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin girişimlerinden CEO Water Mandate'i imzalayan öncü markalardan biri oldu.

Rejeneratif pamuk kullanımı, biyoçeşitlilik ve su verimliliği alanlarında derinleşen çevresel stratejiler sayesinde, sürdürülebilir özelliklere sahip ürün oranı yüzde 35'e ulaştı.

DeFacto, çalışan deneyimi ve eşitlik odağında önemli ilerlemeler kaydetti. Markanın, kültür dönüşüm projesi kapsamında cinsiyet eşitliği göstergeleri iyileştirildi ve kadın çalışan oranı yüzde 61'e, kadın yönetici oranı da yüzde 43'e ulaştı.

Dijitalleşme ve inovasyon odağında ise 247 milyon liralık yatırım yapıldı, yapay zeka destekli projelerle hem mağaza deneyimi hem de ürün geliştirme süreçlerinde yenilikçi adımlar atıldı. Ayrıca 20 AR-GE projesi tamamlanırken 250'ye yakın küçük ölçekli geliştirme faaliyeti yürütüldü.

"Doğa, dönüşüm, değer" yaklaşımıyla hayata geçirilen projeler, DeFacto'nun erişilebilir modanın ötesine geçerek insan ve gezegen yararına bütünsel ve kalıcı bir etki modeli oluşturmasını sağladı.

"Sürdürülebilirlik alanında çığır açan çözümler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda ekonomik dayanıklılığı artıran ve toplumsal eşitliği teşvik eden güçlü bir araç olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ateş, gezegene ve geleceğe karşı bir borçları olduğu bilinciyle çalıştıklarını ve sürdürülebilir dönüşümlerini kararlılıkla devam ettirerek, entegre düşünce yaklaşımını tüm iş yapış biçimlerine yansıtmaya gayret ettiklerini aktardı.

İklim kriziyle mücadeledeki kararlılıklarına değinen Ateş, "Bilim Temelli Hedefler Girişimi uyumlu uzun dönem hedefleri onaylanan Türkiye Tekstil Perakende sektöründeki ilk ve tek şirket olma gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirliğe hizmet eden dijitalleşme yatırımlarımızı yüzde 71 artırarak yaklaşık 247 milyon liraya çıkardık ve rejeneratif pamuklu koleksiyonlarımızla toprağın korunması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, su kaynaklarının verimli kullanımı gibi alanlarda kalıcı etki oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Ateş, sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin temel bileşeni haline getirdiklerini ve bu yaklaşımın, DeFacto DNA'sının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dönem, sadece büyüme odaklı olmaktan çıkarak çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı en ön sıraya koymayı zorunlu kılıyor. Bu çağrıya güçlü bir şekilde karşılık verdik. 'doğa, dönüşüm ve değer' yaklaşımımız rehberliğinde, çevresel ayak izimizi etkin bir şekilde yönetiyor, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize uzanan kapsayıcı bir sosyal dönüşüm ağı oluşturuyor ve teknolojik yeniliklerle sürdürülebilirlik alanında çığır açan çözümler üretiyoruz. Biz, sadece trendleri takip etmiyor, gezegenimiz ve insanlık için kalıcı bir değer yaratıyoruz."