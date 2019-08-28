Çin burcu hesaplama: Çin burcu nasıl bulunur? Çin burcu özellikleri nelerdir?

28.08.2019 12:24

Çin astrolojisi, Latin astrolojisi gibi insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihi kullanılır. Çin astrolojisi hayvanlar halkasından meydana gelmektedir. Yıllık burçlardan oluşan Çin astrolojisinde her yıl bir hayvan sembolü ile temsil edilir. Haberimizde Çin burcu hesaplama ekranı ile siz de Çin burcunuzu bulabilir ve özellikleri nelerdir öğrenebilirsiniz.

ÇİN BURCU NEDİR?

Çin burcu, 5 bin yıllık Çin tarihi içinde geleneksel olarak oluşturulmuş bir takvim ve burç sistemidir. Bizim şu an kullandığımız takvim sistemine çok benzeyen Çin burcunda güneşin yanında ayın durumu da kullanılır. Bu nedenle yıl başlangıç ve bitiş tarihleri her sene değişmektedir. Çin burcuna göre yıllar, Ocak ayının sonu ile Şubat ayının başında farklı tarihlerde başlayabilir.

Çin astrolojisinden burçları 12 hayvan temsil etmektedir. Bunlar; fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdur. Ve Çin takvimine göre yılları sırasıyla bu hayvanlar temsil etmektedir. Mesela 2019 yılı domuz yılıdır.

Çin Astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla pek ilgisi yoktur. Çin Astrolojisi olay ve kişilik tahminleri yapmak için felsefeye, takvime, kozmosa ve doğanın ritimlerine başvurur.

ÇİN BURCU HESAPLAMA

Çin Astrolojisi'nde burçlar Latin Astrolojisi'ndeki gibi aylık değil yıllıktır. Her Çin Burcu'na karşılık bir hayvan ismi vardır. Hangi burçta olduğunuzu bulmak için doğum yılınızı bilmek yeterlidir. Yükselen burç için de detaylı haritalara gerek yoktur. Doğum yılınıza göre Çin burcunuzu aşağıdaki tablodan hesaplayabilir ve sonrasında özelliklerine bakabilirsiniz.

FARE ÖKÜZ KAPLAN TAVŞAN EJDERHA YILAN AT KEÇİ MAYMUN HOROZ KÖPEK DOMUZ 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FARE BURCU VE ÖZELLİKLERİ

FARE YILINDA DOĞANLAR; 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044

Çin astrolojisindeki ilk burç olan Fare burcu insanları agresif, iddialı, şüpheli, hırslı, dürüst, cömert, çabuk öfkelenen ve özgürlüğüne düşkündür. Fare insanının liderlik ve öncülük özellikleri çok kuvvetlidir.Fare burcunda doğanlar, yaratıcı, büyüleyici ve sevdiklerine oldukça cömerttirler. Bununla birlikte, asabi ve tehlikeli olma eğilimindedirler. Genellikle satış pazarlama, yazar, eleştirmen veya gazeteci olarak çalışmak için uygundurlar.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: Fareler, Ejderhalar ve Maymunlarla çok iyi anlaşırlar, ancak Atlardan uzak durmalıdırlar.

Fare burcunun rengi nar kırmızısı, bitkisi papatya ve meşe, baharatı kişniş, uğurlu sayısı 11, madeni ise bronzdur.

31 Ocak 1990–18 Şubat 1901(metal)

18 Şubat 1912- 5 Şubat 1913(su)

5 Şubat 1924–23 Ocak 1925(odun)

24 Ocak 1936–10 Şubat 1937(ateş)

10 Şubat 1948–28 Ocak 1949(toprak)

28 Ocak 1960–14 Şubat 1961(metal)

15 Şubat 1972–2 Şubat 1973(su)

2 Şubat 1984–19 Şubat 1985(odun)

19 Şubat 1996–6 Şubat 1997(ateş)

ÖKÜZ BURCU VE ÖZELLİKLERİ

ÖKÜZ YILINDA DOĞANLAR; 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033,2045

Öküz burcunda doğanlar inatçı ve güçlü bireylerdir.Liderlik vasıfları kuvvetlidir. Çalışmaya hiç ara vermezler. Hatta en sevdikleri şey çalışmaktır diyebiliriz. Uzun yıllar aynı mekanda yaşamak ya da aynı işte çalışmak, bu burçta doğanları hiç rahatsız etmez. İyi ebeveynlik yapan Öküz burcu insanları anaç, ailesine düşkün, dürüst, ilham verici, uyumlu ve koruyucudurlar.

Bu burcun bir diğer özelliği de yemek yemeye düşkünlüktür. Bu yüzden kolay kilo alabilirler. Fakat güçlü iradeleri ile kendilerini kontrol edebilir ve sıkı bir çalışma ile istediği görünüme kavuşabilir.

Öküz burcunda doğan kadınlar çok düzenli ve güçlü kadınlardır. Sorumluluklarını tam zamanında yeri getirirler. Ailesine çok bağlıdırlar ve tekeşli, sadık olmayı seçerler. Aldatılmayı kesinlikle affetmezler. Ara sıra da kendi içlerine kapanmaya özelliği de vardır.

Öküz burcunda doğan erkekler ise sevdikleri için gösterdikleri esnekliği kendi istedikleri için göstermezler. Kendi ilkelerinde kopamayan bu kişiler, yaşamından taviz vermezler. En önemli alanı olan iş hayatını sürekli düşünür. Geleceğini güvene almak için hiç durmadan çalışır. İş dışında iken bile tek düşündüğü yine işidir.

Öküz burcunda doğanlar, yetenekli bir cerrah, yönetici olarak başarılı olur.

Öküz burcunda doğanların rengi koyu mavi, bitkisi krizantem, armut ağacı, baharatı kişniş, uğurlu sayısı 1 ve madeni ise bakırdır.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: Öküz; yılan ve horozlarla iyi anlaşır, ancak keçi burcu ile zıt burçlardır.

19 Şubat 1901–7 Şubat 1902(metal)

6 Şubat 1913- 25 Ocak 1914(su)

24 Ocak 1925–12 Şubat 1926(odun)

11 Şubat 1937–30 Ocak 1938(ateş)

29 Ocak 1949–16 Şubat 1950(toprak)

15 Şubat 1961–4 Şubat 1962(metal)

3 Şubat 1973–22 Ocak 1974(su)

20 Şubat 1985–8 Şubat 1986(odun)

7 Şubat 1997–27 Ocak 1998(ateş)

KAPLAN BURCU VE ÖZELLİKLERİ

KAPLAN YILINDA DOĞANLAR; 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046

Kaplan burcu, Çin astrolojisinin en mücadelesi, savaşçı burcudur.Kaplan yılında doğanlar duyarlı, agresif, öngörülemeyen, sevimli, duygusal, cesur vesevgi doludur. İdare etmekten hoşlanan Kaplan insanı, tüm ilginin üstünde olmasını sever. Amaçları ve hedefleri nedir önceden tespit etmek zordur.

Hayatı bir oyun gibi görür. Risk almaktan ve değişik yöntemler uygulamaktan çekinmezler. İyi niyetleri nedeniyle hayatın kendisine iyi davranacağını düşünür. Büyük işler peşinde koşarken ona göre büyük riskler alır. Bu yüzden yaşadığı sorunlar büyük olur.

Kaplan burcunda doğan kadın, özgürlüğüne düşkünlüğü nedeniyle ya çok geç yaşlarda evlenirler ya da bekar yaşamayı tercih ederler. Bağımsız bir ruha sahip olan Kaplan kadını, çekiciliğinin farkındadır. Ve bunu iş hayatında kullanmaktan çekinmez. Diğer kadınlara göre iş hayatına daha çok önem verir ve önemli pozisyonlara ulaşmak için çok çalışır.

Kaplan burcundan doğan erkekler ise aynı şekilde bağımsızlığına düşkündür ve bu yüzden sorumluluk isteyen ilişkilerden uzak durur. İlişkilerini çok kolay bir şekilde bitiren kaplan erkeği, birlikte olduğu kişinin kendisini takdir etmesini ister ve bunu bekler. Her şeyin en iyisine layık gören kaplan burcu erkeği, zor hedeflerin peşinden gider.

Kaplanlar genellikle patron, kâşif, sporcu veya matador olarak göze çarpabilirler.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: At veya Köpek ile mutlu bir evlilik gerçekleşebilir ancak bir Maymunla anlaşması zordur.

Kaplan burcunda doğanların rengi parlak kırmızı, bitkisi karanfil ve firavuninciri, baharatı tarçın, uğurlu sayısı 7, hayvanı kaplan ve madeni ise altındır.

8 Şubat 1902–28 Ocak 1903(su)

26 Ocak 1914–13 Şubat 1915(odun)

13 Şubat 1926–1 Şubat 1927(ateş)

31 Ocak 1938–18 Şubat 1939(toprak)

17 Şubat 1950–5 Şubat 1951(metal)

5 Şubat 1962–24 Ocak 1963(su)

23 Ocak 1974–10 Şubat 1975(odun)

9 Şubat 1986–28 Ocak 1987(ateş)

28 Ocak 1998–15 Şubat 1999(toprak)

TAVŞAN BURCU VE ÖZELLİKLERİ

TAVŞAN YILINDA DOĞANLAR; 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047

Tavşan burcunda doğanlar sevgi dolu, yetenekli, yardımsever, sevimlidir.Sır saklama konusunda zayıftırlar. Daima affedici, hoş ve zariftirler. Evine düşkün olup vaktinin çoğunu geçirmek istediği mekanda konforu oluşturmaya çalışır.

Uyumsuzluğa dayanamayan Tavşan insanı, hayatında problem olarak gördüğü her ilişkiyi, tamamıyla bitirmek ve yok etmek eğilimindedir. Fakat sevmeye ve sevilmeye karşı iştahları hiç bitmez. Tavşanı bir ilişkiden uzaklaştıracak nedenler ise acele ve baskıdır.

Tavşan burcunda doğan kadınlar sessiz görünümleri altında çekiciliğini karşı cinsi etkilemekte nasıl kullanacağını bilen bir yapı gizlidir. Kişisel görüntüsü ile birlikte evinde temiz ve düzene çok önem verir. Risk almayı sevmez. Bu yüzden sevmediği ama sevildiğinden emin olduğu ilişkiyi sürdürme, koparmama eğilimi vardır.

Tavşan burcunda doğan erkekler karşı cinsi etkilemek için konuşma şekli ve çarpıcı sesini kullanır. Kalabalıklardan hoşlanmayan ama grup çalışmasını seven bir yapısı vardır. Sorunları önceden görüp önlem almakta iyidirler.

Tavşan burcunda doğan iş hayatında genellikle risk almazlar, temkinli adımlarla ilerlerler ve çoğu zaman başarıyı yakalarlar. İyi bir avukat, diplomat ya da sanatçı olabilirler.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: En iyi anlaştıkları burçlar Keçi ve Domuzlardır, yıldızının barışmadığı burç ise Horozdur.

Tavşan burcunda doğanların rengi gri, bitkisi gül ve kavak ağacı, baharatı biber, uğurlu sayısı 4, hayvan balık ve madeni bronzdur.

29 Ocak 1903–15 Şubat 1904(su)

14 Şubat 1915–2 Şubat 1916(odun)

2 Şubat 1927–22 Ocak 1928(ateş)

19 Şubat 1939–7 Şubat 1940(toprak)

7 Şubat 1951–26 Ocak 1952(metal)

25 Ocak 1963- 12 Şubat 1964(su)

11 Şubat 1975- 30 Ocak 1976(odun)

29 Ocak 1987- 16 Şubat 1988(ateş)

16 Şubat 1999–4 Şubat 2000(toprak)

EJDERHA BURCU VE ÖZELLİKLERİ

EJDERHA YILINDA DOĞANLAR; 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048

Ejderha burcunda doğanlar dışarıdan çok sert ve katı görünürler. Fakat sıcakkanlı, merhametli kişilerdir. Kendilerinden emin yapıları, dikkat çekici olan ejderha insanı, hükmetmeyi sever. Bu yüzden yöneticilik, idarecilikten büyük zevk alırlar. Gözü kara olan ejderha insanı, amaçlarını elde etmek için her şeyi feda edebilirler.

Ejderha yılında doğanların affetmesi ve unutması oldukça zordur. Doğuştan mükemmel olduğunu düşünürler ve lüks şeylere karşı yüksek derecede para harcayabilirler. Bir yandan kibirli bir yapıya sahip olduğu düşünülse bile oldukça yufka yürekli ve yardımseverlerdir. Sevdiklerine karşı inanılmaz hassastırlar. İçgüdüleri yüksek olan ejderha insanı, çevresindekilerine yardımına ilk koşandır.

Hafızası kuvvetli, analitik zekaya sahip olan ejderha insanı, kararlar alıp inisiyatif kullanabileceği yöneticilik gibi her işte başarılı olurlar. Politika, liderlik onların kişisel tatmin alanlarıdır.

Ejderha burcunda doğan kadınlar, cazibesinin ve etkileyiciliğinin farkındadır. Hayatını birleştireceği kişinin egosunu tatmin edecek biri olması gerekiyor. Bu yüzden hayat standartlarını koruyacak, lüksten vazgeçirmeyecek birini ararlar. Ejderha kadınının tipik özelliği ise kendini her şeyin en iyisine layık bulmasıdır.

Ejderha burcunda doğan erkekler, bağımsızlığına müdahale edilmesinden hoşlanmayan bir yapıya sahiptir. Birlikte olacağı kişinin fiziki güzelliğine önem verir ama kendisini olduğu gibi kabul etmesini ister. Daha pasif kişileri seçer. Kadınlar gibi ejderha erkekleri de lükse düşkündür. Güce, yönetmeye eğilimleri nedeniyle fark edilmek için her şeyi yaparlar.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: Bir ejder Yılan ve Horozla uyumludur. Bununla birlikte, keçiler iyi bir seçim olmayacaktır.

Ejderha burcunda doğanların rengi altın sarısı, bitkisi gül ve sekoya ağacı, baharatı hemame, uğurlu sayısı 2, madeni ise gümüştür.

16 Şubat 1904- 3 Şubat 1905(odun)

3 Şubat 1916–22 Ocak 1917(ateş)

23 Ocak 1928- 9 Şubat 1929(toprak)

8 Şubat 1940–26 Ocak 1941(metal)

27 Ocak 1952–13 Şubat 1953(su)

13 Şubat 1964–1 Şubat 1965(odun)

31 Ocak 1976–17 Şubat 1977(ateş)

17 Şubat 1988–5 Şubat 1989(toprak)

YILAN BURCU VE ÖZELLİKLERİ

YILAN YILINDA DOĞANLAR; 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049

Yılan burcunda doğanlar , ejderha burcu gibi dikkat çekmeye meraklı değildirler. Çok dakik olan bu burcun insanları oturaklı bir karaktere sahiptir. Mağrur, sessiz fakat etkileyici olan yılan insanı, hedeflerine direkt değil dolambaçlı yoldan gitmeyi tercih ederler.

Hislerine güvenen, sezgi gücü yüksek yılan burcu insanları, adım atmadan önce kararını mantık ve duygusal olarak değerlendirir. Kuvvetli sezgileri ile yalan söylendiğini kolaylıkla anlayabilirler. Para harcamayı, lüks yaşamı severler. Kıyafetlerin büyük önem verirler. Güzel giyinmesini seven yılan insanı, en basit giyiminde bile şık görünmeyi başarabilir. Maddi konulara eli sıkı biri olarak tanınır çevresinde.

Yılan burcunda doğanlar, hayatı paylaşacağı kişi ile zevklerinin uymasını ister ve ona göre seçer. Davranışlarını gizleyen yılan insanını eğer izin verirse tanıyabilirsiniz.

Yılan burcunda doğan kadınlar, alımlı ve çekicidirler. Son derece kıskanç bir yapıya sahiptirler fakat kendileri de o kadar sadık sayılmazlar. Bunun arkasında ise güzel olan her şeyi sahiplenme hissi yatar. Bundan dolayı yaşadığı ilişki sayısı fazladır. Güvene ihtiyaç duyarlar. Hırslıdır ama çalışkan değildirler. Çevresindekilere karşı entelektüel kişi imajı bırakır.

Yılan burcunda doğan erkekler, içgüdüsel olarak nasıl davranılması gerektiğini bilmeleri nedeniyle istediği kişiyi elde edebilirler. Nazik ve aşka düşkündürler. Fakat duygusallığını gözlerden uzak yaşamak isterler. Girişimci olmalarına rağmen korkuları nedeniyle fazla gelişme gösteremezler. Yılan erkeği, güvensizlik nedeniyle riske girmez. Sağlam adımlar atarak hedefine emin adımlarla ilerlemek ister. Meraklı bir yapıya sahiptirler.

Bu burçta doğanlar; yılan, öğretmen, filozof, yazar, psikiyatr ya da falcı gibi mesleklerde başarılı olur.

Yılan burcundan doğanların rengi buz mavisi, bitkisi kamelya ve palmiye, uğurlu sayısı 3, madeni ise platinyumdur.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: Horoz ya da Öküzle evlilik en iyisi olacaktır. İkili ilişkilerde Domuzla anlaşamazlar.

4 Şubat 1905- 24 Ocak 1906(odun)

23 Ocak 1917–10 Şubat 1918(ateş)

10 Şubat 1929–29 0cak1930(toprak)

27 Ocak 1941–14 Şubat 1942(metal)

14 Şubat 1953- 2 Şubat 1954(su)

2 Şubat 1965- 20 0cak 1966(odun)

18 Şubat 1977- 6 Şubat 1978(ateş)

6 Şubat 1989–26 Ocak 1990(toprak)

AT BURCU VE ÖZELLİKLERİ

AT YILINDA DOĞANLAR; 1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050

At burcunda doğanlar; çalışkan, zeki, güler yüzlü, neşeli ve sabırsızdırlar. Değişken kişilikleri nedeniyle bir iyi bir kötü olabilirler. İşlerini hakkını vererek yapan at insanları bu nedenle mevkilere gelirler. Çevresinden büyük saygı görürler. Özgürlüklerine düşkün olmaları nedeniyle ailesinden erken yaştan ayrılıp kendi hayatını kurar.

At burcu insanlarının tutkulu bir kalbe sahip olması büyük aşklar ile birlikte aynı büyüklükle hayal kırıkları yaşamasına da neden olur. Sevdiği kişi ayrıldıktan sonra bile unutmaz. Pek sabırlı değillerdir. Pratik zekaları yüksektir ve bu durum egolarının da yüksek olmasına sebep olur. Bazen ukalalığa varan davranışlarda bulunabilir, ukalaca sözler söyleyebilirler. Kendisine emir verilmesinden pek hoşlanmazlar.

Gösteriş meraklı olmayan at insanları, dikkat çekmeyi ve farklı olmayı doğal davranışları ile kolaylıkla başarırlar. Sosyal ortamlarda iken rahat olmalarına rağmen göz önünde olmayı sevmezler. Bu yüzden soğuk ve mesafeli olarak tanınırlar.

At burcunda doğan kadınlar, üretken ve çalışkan insanlardır. Duygusal yönleri kuvvetli olsa bile mantıklı kararlar alırlar. Bu yüzden aşk acılarının üstesinden bu yönleri ile gelirler. Kalıcı ilişkileri severler ama bağlılıktan da korkarlar. Bu yüzden de ilişkilerinde geleceği açısından çalışmayı elden bırakmaz. Soğuk ve duygusuz tanınırlar. Buna neden ise hislerini sıkı bir şekilde kontrol etmeleri nedeniyledir.

At burcunda erkekler için eğitim önemlidir. Akademik kariyer ve medya alanlarında çalışmayı tercih ederler. Bazı özellikleri nedeniyle iş yerinde sorun yaşayabilir. Bunlara örnek kendi kurallarıyla hareket etmek istemesi, isyana eğilimi, hiyerarşiye uyum sağlayamamasını sayabilir. Bağımsızlık önemlidir at erkeği için ama duygusal yanları kuvvetlidir. Çok eşliliğe karşı ilgisi nedeniyle sadakat gösteremez.

At burcundan doğanlar; maceraperest, bilim adamı, bürokrat, şair veya yazar olabilirler.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: Atlar, Kaplanlar ve Köpekler ile iyi geçinirler, fakat Farelerle anlaşamazlar.

25 Ocak 1906- 12 Şubat 1907(ateş)

11 Şubat 1918–31 Ocak 1919(toprak)

30 Ocak 1930-16şubat 1931(metal)

15 Şubat 1942- 4 Şubat 1943(su)

3 Şubat 1954–23 Ocak 1955(odun)

21 Ocak 1966–8 Şubat 1967(ateş)

7 Şubat 1978–27 Ocak 1979(toprak)

27 Ocak 1990–14 Şubat 1991(metal)

KEÇİ BURCU VE ÖZELLİKLERİ

KEÇİ YILINDA DOĞANLAR; 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051

Keçi burcunda doğanlar, yaratıcı, sanatsal ruhlu, tutkulu, zarif, sıcak kalpli, dürüst, çekici olmakla birliktekaramsar, çekingen, dağınık ve kolay incinebilen bir yapıya sahiptir.

Keçi burcu insanları kendilerini güvende hissetmek, sevilmek, ihtiyaç olunduğunu hissetmek isterler. Çekingendirler; tek başına hareket etmektense çoğunluğa uymayı tercih ederler. Başkaları tarafında güdülmekten hoşnut olmazlar ama yine de onları takip ederler. Bu özellik onları sürekli yardım istemeye ama geldiğinde de geri çevirmeye iter.

Keçi burcunda doğan insanların en büyük özelliği yardımsever olmalarıdır. Bu özelliğinden faydalanıp kendini üzenlere bile karşı kötülük düşünmezler. Bu davranışlarını karşı taraftan da beklerler. Etraflarındaki insanları mutlu etmek, hoşnut kılmak için ellerinden geleni yaparlar. Uyumlu yapıları gereği, insanlarla ilişkileri her zaman son derece mükemmeldir.

Keçi insanları, savaşçı ve mücadeleci değildir. Bu eksikliklerini güven duydukları birisi ile kapatmayı düşünür. Sırtını dayayacağı bir insan ihtiyacını her daim hisseder. Sevilmediklerini hissettikleri ortamdan hemen uzaklaşırlar.

Kendilerine ihtiyaç duyulduğunda mutlaka yardıma koşarlar ve bunu severek yaparlar. Grup aktivitelerinde çok başarılı olurlar. Tam olarak bu iş için yaratılmışlardır. Çekingenlikleri nedeniyle ön plana çıkmak istemezler. Başkalarının yönetimindeki işleri yapmaktan rahatsız olsalar bile yine de sorun çıkarmazlar.

Keçi burcundan doğan kadınlar; hisleriyle hayatını yönlendiren, duygusal hareket eden yapıdadır. Sevdikleri kişiler için hiçbir fedakarlıktan kaçmazlar. Aşka olan tutkusu nedeniyle Keçi kadını, duygusal karşılığını almadığı zaman hırçınlaşabilir. Cinselliği de duygusallık olmadan yaşayamaz. Resmi birlikteliklerinde bile, masumluğunu ve utangaçlığını üzerinden atması oldukça uzun süre alabilir.

Keçi burcunda doğan erkekler; hassas, hayat mücadelesine uyum sağlamakta zorluk çeken bir yapıya sahiptir. Para harcamayı sever fakat aynı hırsı para kazanmakta göstermez.

Kadınların kendisine söz geçirmesine ya da yönetmesine karşı eğilimi vardır. Dominant kadınlardan hoşlanan Keçi erkeği, kendinden daha güçlü ve becerikli bir kadın bulduğu zaman tüm sorumluluklarını onun üzerine yıkabilir.

Keçi burcunda doğanlar için en iyi meslek, oyunculuk veyabahçıvanlıktır.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: Evlilikte Tavşanlarla, Domuzlarla uyumludurlar, ancak Öküz ile uyum sağlamakta güçlük çekerler.

13 Şubat 1907- 1 Şubat 1908(ateş)

1 Şubat 1919- 19 Şubat 1920(toprak)

17 Şubat 1931- 5 Şubat 1932(metal)

5 Şubat 1943–24 Ocak 1944(su)

24 Ocak 1955- 11 Şubat 1956(odun)

9 Şubat 1967- 29 Ocak 1968(ateş)

28 Ocak 1979- 15 Şubat 1980(toprak)

15 Şubat 1991- 3 Şubat 1992(metal)

MAYMUN BURCU VE ÖZELLİKLERİ

MAYMUN YILINDA DOĞANLAR;1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052

Maymun burcunda doğanlar; kabiliyetli, yaratıcı, akıllı, eğlenceli ancak aynı zamanda cesareti çabuk kırılabilir yani kolay vazgeçme eğilimindedirler. Sıra dışı mizacı ve çekici kişilikleri sayesinde her zaman çok sevilirler ve arkadaş bulmakta zorluk çekmezler.

Kelime oyunlarında çok iyidirler. En sıkıcı konuyu bile ilgi çekici hale getirebilirler. Çok yaratıcı ve kıvrak zekâlıdırlar. Cazibeleri ve talihleri hep onlarladır. Popülaritelerine rağmen, çok ciddiye alınmazlar. Yaramazlık doğalarında vardır ve bu çevreleri tarafından pek de hoş karşılanmaz.

Analitik bir zekaya sahip olan Maymun insanı, problemlere kimsenin bulamadığı çözümleri üretmekte tam bir ustadır. Oldukça farklı çalışan zekasıyla, etrafındaki insanları şaşırtmaktan ve kendi zekasına bir kez daha hayran kalmaktan büyük keyif alır.

Maymun yılında doğanlar herkesle iyi geçinir. Fakat uzun süre birlikte olacağı insanı bulmak zorluk çeker. Bir ilişki kurulduğu zaman maymun yılı insanlarından mükemmel eş olur.

Maymun burcunda doğan kadınlar çocuksu ve yetişkin halleri arasında çelişki yaşarlar. Neşeli bir yapıya sahip olan maymun kadını, birlikle olduğu kişi ve kişilerin kendisiyle birlikte eğlenmesi için çabalar. Ev ve iş hayatında aktiftir. Meraklı olması nedeniyle farklı kişilerle ilişki yaşamak ister, bu yüzden eşini aldatır. Bu zaafı dedikodulara sebep olur.

Maymun erkeği birlikte olduğu kadınları espri yeteneğiyle etkiler, güldürerek kendine bağlar. Derin bir sevilme ihtiyacı vardır.

Teknik konularda oldukça başarılı olan maymun erkeği, esnek ve adaptasyon yeteneği kuvvetlidir, iş yaşamında herhangi bir pozisyonda oldukça başarılı olabilir. Kendisi sıkılmadığı sürece uzun müddet aynı işi de yapabilir.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: En iyi uyum sağladığı burçlar Ejderha veya Fare, uyumsuz olduğu burç ise Kaplandır.

2 Şubat 1908- 21 Şubat 1909(toprak)

20 Şubat 1920- 7 Şubat 1921(metal)

6 Şubat 1932- 25 Ocak 1933(su)

25 Ocak 1944- 12 Şubat 1945(odun)

12 Şubat 1956- 30 Ocak 1957(ateş)

30 Ocak 1968- 16 Şubat 1969(toprak)

16 Şubat 1980- 4 Şubat 1981(metal)

4 Şubat 1922- 22 Ocak 1993(su)

HOROZ BURCU VE ÖZELLİKLERİ

HOROZ YILINDA DOĞANLAR; 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053

Horoz burcunda doğanlar, cesur, çalışkan, kurnaz, gururlu, pervasız, bencil ve ilginç, ayrıksıdır. Konuşkan tiplerdir, düşüncelerini anlatmayı severler. Kendilerini övmeyi ve ön plana çıkartmayı severler. Doğalarında fedakarlık ve çevresi için bir şeyler yapmak olduğundan, herkes tarafından çok sevilirler.

Para konusunda çok tutumlu değillerdir. Özellikle moda konusunda harcama yapmaktan kaçınmazlar.Dış görünümlerine çok önem verirler ve ayna önünde saatlerce zaman harcayabilirler. Kendilerine özgü stilleri vardır.

İş hayatında idare edilmekten çok idare etmeyi severler. Yeteneklidirler ve yaptıkları işlerde detaylara önem verirler. Bir sürü meziyetleri vardır ve hemen hemen tüm girimlerinde başarılı olurlar. İnsanları organize etmekten ve her şeyde düzen sağlamaktan hoşlanırlar. Başarıları olduklarını çevresinden duymaktan hoşlanırlar. Hayallerden, ütopyalardan son derece uzak olduğu için, iş yaşamında da oldukça iyi pozisyonlara gelmeye adaydır. Somutluğa olan merakı yüzünden, adımlarını sağlam atmayı bilir.

Aşk ilişkilerinde de açık, dürüst ve sadık kalmayı tercih eden bir yapısı vardır. Fiziksel çekiciliğe önem veren Horoz insanı, kendisi kadar dış görünümüne önem veren bir insanla beraber olmayı ister.

Horoz burcu kadını iş hayatında ve aşk hayatında dürüstlüğü ve sadakati nedeniyle başarılı bir insandır. Fakat inatçılığı nedeniyle bazı sorunların yaşanılması kaçınılmazdır. Sevdiği insana karşı baskı uygulamaktan ve onu kısıtlamaktan da kendisini alamaz. Rutin bir hayatı tercih eder ve kurduğu düzenin dışına çıkmak ihtiyacı hiç hissetmez.

Horoz burcu erkeği ilişkilerinde dominant bir karakter sergiler. Ailesine ve sevdiklerine karşı koruyucu rol üstlenir. Ciddi, tutarlı olan horoz erkeği attığı her adımı hesaplar. Açık olması ve güvenirliği nedeniyle tercih edilir.

İş hayatı horoz erkeği için çok önemlidir. Kendine güveni yüksek olması nedeniyle çevresinde ukala olarak tanınırlar. İş hayatında yaşadığı sorunlar hayatının her alanını etkiler. Bu da horoz erkeğinin en zayıf, negatif yönüdür.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: Yılanlar ve Öküz ile uyumludurlar ve tavşanlarla sorun yaşarlar.

22 Ocak 1909- 9 Şubat 1910(toprak)

8 Şubat 1921- 27 Ocak 1922(metal)

26 Ocak 1933- 13 Şubat 1934(su)

13 Şubat 1945- 1 Şubat 1946(odun)

31 Ocak 1957- 17 Şubat 1958(ateş)

17 Şubat 1969- 5 Şubat 1970(toprak)

5 Şubat 1981- 24 Ocak 1982(metal)

23 Ocak 1993- 9 Şubat 1994(su)

KÖPEK BURCU VE ÖZELLİKLERİ

KÖPEK YILINDA DOĞANLAR; 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054

Köpek burcunda doğanlar dürüst, sessiz, akıllı, cömert, inatçı, güvenilir ve sevdikleri kişilere sadıktırlar. İyi bir dinleyicidir. Bazen aşırı meraklı olmaları çevrelerini rahatsız edebilir. İnsanların hatalarını bulup düzeltmekten hoşlanırlar. Bu yüzden iş hayatlarında baskın bir karakter olarak çevresinin çekindiği bir kişi haline gelirler.

Çalışkandırlar ve adaptasyon sorunları yoktur, ayrıca insanlar tarafından da kolay benimsenirler.

Ailesinin ve sevdiklerinin hayatı ve iyiliği söz konusu olunca çok koruyucudurlar. Çok üzerlerine gidilirse, ani tepkiler verebilirler. Ama kin tutmazlar, çabuk unutur ve affederler.

Koruyucudurlar. Sevdiklerinin tehlikede olduğunu hissettiklerinde kurt kesilirler. Üzerlerine fazla gitmek iyi fikir değildir. Zira kendilerinin bile şaşıracağı ani tepkiler verebilirler. Ancak sonrasında bu tepkilerine pişman olurlar. Uzun süre sinirli kalamazlar. Yapılan hataları çabucak unutup affederler.

Köpek burcu kadınları iş yaşamlarını her şeyi önünde tutarlar. Bu yüzden özel yaşamlarını ihmal etme eğilimindedirler. Normalde yumuşak tavırları vardır. Fakat keskin dilleri nedeniyle anlaşmazlıklar çıkarabilir. Sorumluluklarının farkında olan köpek burcu kadını, duygusal vazifelerini de yerine getirmekten geri kalmaz. Eşine ve çocuklarına karşı oldukça disiplinli bir davranış şekli vardır.

Köpek erkekleri kolay kolay tatmin olamayan, şüpheci yapıda insanlardır. Endişeli yapısını karşısındaki insana yansıtmakta da tereddüt etmez. İş yaşamında geri planda kalmayı tercih eder. Dürüst ve ciddi olan köpek erkeği iş arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar yaşamaya eğilimlidir.

UYUMLU VE UYUMSUZ OLDUĞU BURÇLAR: Kaplanlar ve Atlar en iyi anlaştıkları burçlardır. Ejderhalarla anlaşmaları zordur.

10 Şubat 1910- 29 Ocak 1911(metal)

28 Ocak 1922- 15 Şubat 1923(su)

14 Şubat 1934- 3 Şubat 1935(odun)

2 Şubat 1946- 21 Ocak 1947(ateş)

18 Şubat 1958- 7 Şubat 1959(toprak)

6 Şubat 1970- 26 Ocak 1971(metal)

25 Ocak 1982- 12 Şubat 1983(su)

10 Şubat 1994- 30 Ocak 1995(odun)