Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden romantik tarihi gezi - Haberler Magazin
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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden romantik tarihi gezi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden romantik tarihi gezi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aşıklar Bayramı' dizisi için bulunduğu Mardin'i tasarımcı eşi Başak Dizer'le altını üstüne getirdi. Romantik çift, tarihi yerleri el ele gezdi. İşte detaylar...

MARDİN (Snob Magazin) - Kıvanç Tatlıtuğ, ' Aşıklar Bayramı' dizisi için Mardin'de çekimlere devam ediyor. Ünlü oyuncu, setten boş kaldığı zamanı şehri gezerek değerlendiriyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son durağı Mardin Midyat oldu. Oyuncuya, eşi Başar Dizer de eşlik etti.

Çift, Mardin'in tarihi yerlerini el ele gezerek, dolaştı. Tasarımcı Başak Dizer'e kız kardeşi Buket Dizer ve arkadaşları da katıldı. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, Midyat'tan çektirdiği kareleri, Instagram'dan yayınladı. Tatlıtuğ, bazı yerleri de çekerek, sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden romantik tarihi gezi

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden romantik tarihi gezi

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