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Kuşadası'nda görenleri şaşkına çeviren an! Örümcek sırtında onlarca yavrusunu taşıdı

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Kuşadası'nda görenleri şaşkına çeviren an! Örümcek sırtında onlarca yavrusunu taşıdı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde yol kenarında fark edilen bir örümceğin sırtında onlarca yavru taşıdığı görüldü. Önce korkuya kapılan vatandaşlar ilginç anları cep telefonuyla kaydetti.

  • Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde yol kenarında sırtında onlarca yavru taşıyan bir örümcek cep telefonuyla görüntülendi.
  • Örümcek, vatandaşlar tarafından zarar verilmeden yavrularıyla birlikte doğal yaşam alanına bırakıldı.
  • Görüntülerdeki örümceğin, yavrularını sırtında taşımasıyla bilinen kurt örümceği türlerinden olduğu değerlendiriliyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sırtında onlarca yavrusunu taşıyan bir örümcek, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Korkuya neden olan örümcek, yavrularıyla birlikte zarar verilmeden doğaya bırakıldı.

YOL KENARINDA FARK ETTİLER

Olay, Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareket eden ve boyutlarıyla dikkat çeken örümceği fark eden vatandaşlar, ilk anda korku yaşadı. Örümceği yakından inceleyen vatandaşlar, sırtında çok sayıda yavru bulunduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sırtında onlarca yavru taşıyan örümceği bir süre izleyen vatandaşlar, ilginç anları cep telefonlarıyla kaydetti. Anne örümceğin yavrularıyla birlikte hareket etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, örümceğe zarar vermeden yavrularıyla birlikte yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

KURT ÖRÜMCEĞİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Görüntülerdeki örümceğin, yavrularını sırtında taşımasıyla bilinen kurt örümceği türlerinden olduğu değerlendiriliyor. Genellikle yerde avlanan ve avlarını aktif olarak takip eden kurt örümcekleri, tehdit altında hissettiklerinde kendilerini savunmak amacıyla ısırabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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