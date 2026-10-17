Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

2004 Miss Turkey 2. güzeli model ve oyuncu Fatoş Seğmen, evlat acısıyla sarsıldı. Tescilli güzel, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kızının vefatıyla büyük acı yaşayan Fatoş Seğmen, paylaşımında şu ifadelerle duygularını dile getirdi:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."

CENAZE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Seğmen, duygu dolu paylaşımının ardından kızı Alya Erdoğan'ın cenaze törenine ilişkin bilgileri de kamuoyuyla paylaştı:

"Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmıştır. Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir."

GEÇEN YIL EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Fatoş Seğmen'in eşi ve kızı Alya'nın babası iş insanı Bülent Erdoğan da 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Eski Türkiye güzeli, eşinin vefatından bir yıl sonra bu kez evlat acısıyla yüzleşti.

Kaynak: Haberler.com