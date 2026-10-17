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Bolu'da düğün salonu savaş alanına döndü! İddiaya göre takı yüzünden sandalyeler havada uçuştu

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Bolu'da düğün salonu savaş alanına döndü! İddiaya göre takı yüzünden sandalyeler havada uçuştu Haber Videosunu İzle
Bolu'da düğün salonu savaş alanına döndü! İddiaya göre takı yüzünden sandalyeler havada uçuştu
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Bolu'nun Büyükcami Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iddiaya göre takı meselesi yüzünden taraflar arasında çıkan sözlü tartışma, diğer davetlilerin de katılmasıyla tekme ve yumruklu meydan kavgasına dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada kadın ve çocuklar panik içinde kaçışırken, kavgayı ayırmak isteyenler tarafları sakinleştirmekte zorlandı. O anlar, salondaki bir davetli tarafından üst kattan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'da bir düğün salonunda iddiaya göre takı meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu, davetlilerin korku dolu anlar yaşadığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAKI TARTIŞMASI MEYDAN KAVGASINA DÖNDÜ

Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında taraflar arasında takı meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, diğer davetlilerin de dahil olmasıyla bir anda büyüdü.

Salonda bulunan çok sayıda kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Tarafların öfkeyle birbirine saldırdığı kavgada, salondaki sandalyeler de havada uçuştu. Kadın ve çocukların panik içerisinde sağa sola kaçıştığı düğünde adeta can pazarı yaşanırken, kavgayı ayırmak isteyenler ise tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

O ANLAR ÜST KATTAN KAYDEDİLDİ

Düğünü savaş alanına çeviren o anlar, salondaki bir davetli tarafından üst kattan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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