Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

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Dini nikah merasiminde gelinin talep ettiği 50 bin dolarlık (yaklaşık 1.7 milyon TL) mehir miktarı ve ardından yaşananlar internette geniş yankı uyandırdı. O anlara ilişkin kaydedilen görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İmam ile damat arasında geçen diyalog şöyle;

-50 bin dolar mehirle beraber aldın, kabul ettin mi? Eş olarak kabul ediyor musun?

+Ediyorum.

- Kabul ediyor musun?

+Ediyorum

- Kabul ediyor musun?

+Ediyorum

Kaynak: Haberler.com