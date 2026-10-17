Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak

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Futbolda hakemlerin yıllardır kullandığı sarı ve kırmızı kartlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uruguay'da geleneksel kartların yerine elektronik cihaz kullanılan yeni bir sistem test edilmeye başlandı.

HAKEMLER ARTIK DİJİTAL KART GÖSTERİYOR

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Uruguay Futbol Federasyonu, hakem kararlarının dijital ortamda gösterilmesini sağlayan yeni bir uygulamayı denemeye aldı.

Sistem, Copa Uruguay kapsamında oynanan Nacional-Rentistas karşılaşmasında test edildi. Hakemler, sarı ve kırmızı kart kararlarını cep telefonuna benzeyen elektronik bir cihaz üzerinden gösterdi.

CİHAZDA İKİ AYRI DÜĞME BULUNUYOR

Yeni cihazda sarı ve kırmızı kartlar için iki ayrı düğme yer alıyor. Hakemler bu düğmeleri kullanarak futbolculara verilen kart kararlarını dijital olarak gösterebiliyor.

Sistem yalnızca kart kararlarıyla sınırlı kalmıyor. Oyundan ihraçlar, oyuncu değişiklikleri ve karşılaşmada yaşanan diğer gelişmeler de elektronik ortamda kayıt altına alınıyor.

Toplanan bilgiler Uruguay Futbol Federasyonunun dijital platformuna aktarılıyor. Böylece maç içerisindeki gelişmelerin anlık olarak kaydedilmesi hedefleniyor.

İLK DENEMEDE ŞİKAYETLER GELDİ

Yeni uygulamanın test sürecinde bazı sorunlar da ortaya çıktı. Elektronik cihazın ekranında gösterilen sarı ve kırmızı renklerin ayırt edilmesinde güçlük yaşandığı belirtildi.

Uruguay'da denenen sistemin ilerleyen dönemde geliştirilip geliştirilmeyeceği ve diğer futbol organizasyonlarında kullanılıp kullanılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com