4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede

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Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği duyurulan “Little Miss and Little Mister United World” adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda, Antalya’da 4–13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla “Little Miss and Little Mister United World” adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

"ÇOCUKLARIN GÜZELLİK ÖLÇÜTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur hâline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir.

Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."