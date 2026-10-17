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4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede

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4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
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Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla ‘Little Miss and Little Mister United World’ adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine dair iddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocuklar için düzenleneceği duyurulan "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusunda bulundu.
  • Bakanlık, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılmasını ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesini çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilemez buldu.
  • Bakanlığın ilgili birimlerince söz konusu organizasyona yönelik inceleme başlatıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği duyurulan “Little Miss and Little Mister United World” adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda, Antalya’da 4–13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla “Little Miss and Little Mister United World” adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

"ÇOCUKLARIN GÜZELLİK ÖLÇÜTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur hâline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir.

Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıPinokyo:

bırakın çocuklar eğlensin yahu konser yasakla yarışma yasakla ne günlere kaldık...

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Haber YorumlarıİDO BEY:

Çocuklardan uzak durun neyin peşindesiniz bu yarışmayı düzenliyorsunuz.

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Haber YorumlarıMert kursun :

günümüzün anne babaları koşarak gitmişlerdir kayda yeterli para gelsin ünlü olsun bir aile bir başka aileye çocuklarının ayıplarıyla hava atarmı ya

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Haber YorumlarıVoltaj 2699:

Haberin başlığında kullandığınız fotoğraf için sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunmak lazım.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Insanca yasmana icin komunizmden baska çaren yok yoksa duzenin dislileri seni un gibi ogutur o kurtulus zannettigin ideolojiler elimden tek tek gecti hepside insan sömürüsü uzerine kurulu sistemler hepsi sermayeye hizmet eder sermayeyi ele gecirip insan somurmeyi arzular en temelinde de sin devleti sistemi vardir somurunun bas mimarlari din devleti arzulayanlardır fakat komunizmde sen konuşursun sen karar verirsin sonsuz dusunme ve dusunceni hayata gecirme hakkin var çünkü karae veren komün sensin

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