Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

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TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında siyasetteki belediye başkanları transferlerine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçecek belediye başkanlarının sayısında ciddi bir artış yaşanacağı öne sürüldü.

Programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mustafa Yavuz, siyasetteki transfer hareketliliğine dair iddiaları aktardı.

"AHMET ARAS AK PARTİ'YE GEÇECEK"

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti yolcusu diyebiliriz. Kendisi AK Parti'nin Muğla'daki yetkilileriyle, oradaki siyasetçileriyle zaten bir yol almış. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçişi noktasında şu anda 'bağımsız kalıyorum' demesi normaldir. Bunu diğerlerinde de biz gördük. Ahmet Aras önümüzdeki birkaç hafta içerisinde AK Parti'ye geçecek.”

"ANKARA'DA 8 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA GEÇİYOR"

Ankara siyasetine ilişkin de çarpıcı değerlendirmeler yapan gazeteci Mustafa Yavuz, başkentteki 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılacağını ileri sürdü. Kararın neredeyse kesinleştiğini savunan Yavuz, “Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçen belediye başkanlarında da çok yoğun bir artış göreceğiz. Mesela Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılması neredeyse kesin gibi” değerlendirmesinde bulundu.

YAVUZ'UN AÇIKLADIĞI İSİMLER

Gazeteci Mustafa Yavuz, Ankara'da AK Parti'ye katılacağını öne sürdüğü 8 ilçe belediye başkanının isimlerini ise şu şekilde sıraladı:

Kalecik Belediye Başkanı: Satılmış Karakoç

Güdül Belediye Başkanı: Mehmet Doğanay

Polatlı Belediye Başkanı: Mürsel Yıldızkaya

Ayaş Belediye Başkanı: İzzet Demircioğlu

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı: Mustafa Koçak

Elmadağ Belediye Başkanı: Adem Barış Aşkın

Beypazarı Belediye Başkanı: Özer Kasap

Nallıhan Belediye Başkanı: Ertunç Güngör

Kaynak: Haberler.com