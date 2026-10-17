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Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

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Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
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Beşiktaş, Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen milli futbolcunun Trabzonspor derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

  • Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi.
  • Orkun Kökçü'nün yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı derbide forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin siyah-beyazlı kulüpten resmi açıklama yapıldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Hoffenheim karşılaşmasının ilk yarısında ayak tabanından sakatlanan Orkun Kökçü, mücadeleye devam edemedi. İstanbul'a dönüşün ardından MR görüntülemesi yapılan milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi.  Beşiktaş, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü'nün takımımızın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

TRABZONSPOR DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından milli futbolcunun Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı derbide forma giymesi beklenmiyor.

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Kaynak: Haberler.com
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