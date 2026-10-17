Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! 'Maaşıma sayın' deyip gidiyor

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Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kaan Ayhan'ın, yönetimden ayrılığı için kolaylık istediği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN BONSERVİSİNİ İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kaan Ayhan, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki milli futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı ve ayrılık için Başkan Dursun Özbek'ten kolaylık beklediği aktarıldı.