Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! 'Maaşıma sayın' deyip gidiyor

Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da bu sezon yalnızca 1 dakika forma şansı bulan Kaan Ayhan'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Okan Buruk'un planlarında yer almadığı belirtilen deneyimli futbolcunun, ikinci yarıdaki maaşından vazgeçerek bonservisini talep ettiği iddia edildi.
- Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kaan Ayhan, ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor.
- Kaan Ayhan, sözleşmesinin kalan bölümündeki maaşından vazgeçme karşılığında bonservisini alarak başka bir kulübe transfer olmayı hedefliyor.
- Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray'da yalnızca 1 dakika forma şansı buldu.
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kaan Ayhan'ın, yönetimden ayrılığı için kolaylık istediği belirtildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN BONSERVİSİNİ İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kaan Ayhan, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki milli futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı ve ayrılık için Başkan Dursun Özbek'ten kolaylık beklediği aktarıldı.
İKİNCİ YARIDAKİ MAAŞINDAN VAZGEÇMEYE HAZIR
Kaan Ayhan'ın, sözleşmesinin kalan bölümündeki maaşından vazgeçme karşılığında bonservisini almak istediği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun bu formülle ara transfer döneminde başka bir kulübe bonservis bedeli ödenmeden gitmeyi hedeflediği belirtildi.
OKAN BURUK'UN PLANLARINDA YER ALMIYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında düşünmediği iddia edilen Kaan Ayhan, bu sezon yalnızca 1 dakika forma şansı buldu. Galatasaray yönetiminin deneyimli oyuncunun talebine nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.
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