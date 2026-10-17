Antalya Aksu'da kendini polis tanıtıp sahte arama kararıyla para çalan F.Y. tutuklandı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde kendisini 'polis' olarak tanıtarak, sahte arama kararıyla girdiği evde arama yaparak, para çalan şüpheli F.Y. tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmada, E.E.'nin evine giren kişinin, kendisini 'polis' olarak tanıttığı ve eldiven takıp arama yaparak, cüzdandan aldığı bir miktar parayla ayrıldığı belirtildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y., kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı