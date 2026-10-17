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Antalya Aksu'da kendini polis tanıtıp sahte arama kararıyla para çalan F.Y. tutuklandı

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Antalya Aksu'da kendini polis tanıtıp sahte arama kararıyla para çalan F.Y. tutuklandı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp sahte arama kararıyla girdiği evde arama yapan şüpheli F.Y., cüzdandan bir miktar para çaldıktan sonra yakalandı. Kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte adliyeye sevk edilen F.Y., hakimlikçe tutuklandı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde kendisini 'polis' olarak tanıtarak, sahte arama kararıyla girdiği evde arama yaparak, para çalan şüpheli F.Y. tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmada, E.E.'nin evine giren kişinin, kendisini 'polis' olarak tanıttığı ve eldiven takıp arama yaparak, cüzdandan aldığı bir miktar parayla ayrıldığı belirtildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y., kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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