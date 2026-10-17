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PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

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PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
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Kuzey Irak'taki Metina bölgesinin ardından Gara ve Hakurk hatlarındaki terör yuvalarının boşaltılması için süreç hızlandı. Mağaraların MİT gözetiminde imha edilerek teröristlerin Kandil'de toplanması planlanırken, Irak yönetiminin kabul etmediği örgüt elebaşlarının ise Türkiye gözetiminde üçüncü ülkelere gönderilmesi seçeneği öne çıktı.

Terör örgütü PKK’nın en önemli lojistik merkezlerinden Metina bölgesinin boşaltılmasının ardından, sıra Gara ve Hakurk hattındaki barınma alanlarına geldi. Güvenlik kaynakları, Kandil’e kadar uzanan tüm güzergâhtaki mağaraların aşamalı olarak imha edileceğini ve ocak ayına kadar bu sürecin tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye gazetesindeki habere göre; yürütülen çalışmalarda öncelikle barınma alanları ve lojistik merkezlerindeki silahların ‘kriminolojik kayıtları’ çıkarılıyor. Silah, mühimmat, patlayıcı, drone, paramotor ve uydu telsizleri MİT tarafından listelendikten sonra imha ediliyor. İçinde hastane dahi bulunan mağaralar, MİT gözetiminde ve Kuzey Irak yönetimi ile koordineli olarak bir daha kullanılmayacak şekilde patlatılarak boşaltılıyor.

SON DURAĞIN KANDİL OLMASI PLANLANIYOR

Örgüt mensuplarının dağınık halde kalmaması amacıyla toplanma noktası olarak Kandil belirlendi. Mağaraların imhasının ardından Kandil’e çekilen grupların listelenerek Türkiye’ye sevk edileceği kaydedildi. Güvenlik kaynakları; kaç kişinin, nasıl geleceğinin belirleneceğini, konsolosluklar ile gümrüklerde kurulacak özel masalar vasıtasıyla girişlerin takip edileceğini bildirdi.

ELEBAŞLARI İÇİN "ÜÇÜNCÜ ÜLKE" FORMÜLÜ

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) silah bırakma teyidinin ardından, ceza indirimi öngören yasal düzenlemelerin dışında tutulan örgüt elebaşları için üçüncü ülke seçeneği ağırlık kazandı. Irak yönetiminin örgüt yöneticilerini kendi topraklarında istemediğini belirtmesi üzerine, Türkiye'ye gelemeyecek olan bu kişilerin Türkiye gözetiminde üçüncü ülkelere gönderilmesi gündeme geldi.

SİNCAR’DAN İLK GRUP GELEBİLİR

Öte yandan Sincar’ın terörden arındırılması süreci Irak hükümetinin gözetiminde yürütülüyor. Bölgenin temizlenmesi durumunda Türkiye’nin Başika üssünü boşaltacağını aktaran kaynaklar, sivillerin dönüşüyle birlikte Türkiye’ye gelecek ilk grubun Sincar’dan olabileceğini değerlendiriyor.

ÖCALAN HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın süreçteki durumuna ilişkin de bilgi veren güvenlik kaynakları, Öcalan'a resmî bir görev ya da "Silahsızlanma ve Barış Kurulu Başkanlığı" gibi bir statü verilmeyeceğini vurguladı. Öcalan'ın sadece örgütün tasfiyesi sürecinde yer aldığını belirten kaynaklar, İmralı'da villa inşa edildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, iki odalı ve çalışma alanı bulunan mevcut bölümde kaldığını aktardı.

Kaynak: Haberler.com
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