Hatay'daki bu mahallede imam ve okul müdürü dışında herkesin soyadı aynı: Öztoprak

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişi 'Öztoprak' soyadını taşıyor. İki dededen gelen ailelerin yaşadığı mahallede vatandaşlar, isim karışıklıklarını önlemek için ikinci isimleri ve baba adlarını kullanıyor. Aynı soyadı nedeniyle zaman zaman faturaların bile karıştığı mahallede, deprem öncesinde yaklaşık 150 hane bulunurken 6 Şubat depremlerinin ardından nüfus azaldı.

Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Karacanlık Mahallesi'nde yaklaşık 200 vatandaş yaşıyor. Depremden önce 150 hane yaşarken depremden sonra nüfusu azalan Karacanlık Mahallesi'ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin 'Öztoprak' olması. İki dededen oluşan mahallede yaşayan vatandaşlar, birbirini tanımakta ikinci isim veya baba isimlerini kullanıyor. Mahallede yaşayan aileler, isim karışıklığı olmaması için çocuklarına iki isim veya 'Efnan' ve 'Arya' gibi isimler konuluyor. Resmi işlemlerde karışıklığın önüne geçen ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesi olmuş. Mahallede imam ve öğretmen başta olmak üzere kamu görevlileri hariç herkesin soy isminin aynı olması ilk kez mahalleye gelenleri de şaşırtıyor.

ÇOCUKLARA İKİNCİ İSİM ÇÖZÜMÜ

Karacan ağaçlarından ismini alan Karacanlık Mahallesi'nde herkesin soyadının 'Öztoprak' olduğunu ifade eden muhtar Ali Öztoprak, "Karacanlık Mahallemiz, 1950'li yıllardan bugüne kadar ikamet ettiğimiz mahallemiz, köyümüzdür. Burada iki dededen gelen ve Öztoprak soyadını taşıyan aileler yaşıyor. Mahallemizin adı da geçmişte burada çok sayıda bulunan karacan ağaçlarından geliyor. Bu ağaçlardan dolayı Karacanlık adıyla anılan bir mahallemiz var. Bazen isim karışıkları yaşanıyor. Buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz. Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Efnan, Arya gibi isimler kullanıyoruz. Daha önce burada yerleşim vardı. Mahallemizde yaşayanların bir kısmı akrabalarımızdı. Depremden sonra Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç ettiler. Daha önce burada yaklaşık 150 haneye yakın bir yerleşim vardı. Depremin verdiği tahribattan sonra mahallemizde ciddi bir küçülme yaşandı. Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı. Ancak daha önce burada bu sıkıntı çok yaşandı, çok görüldü. Mahallemizde cami imamımız ve okul müdürümüz dışında, Karacanlık merkezdeki 17 sokakta ikamet edenlerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor" dedi.

FATURALAR BİLE KARIŞIYOR

Herkesin soyadının 'Öztoprak' olmasıyla bazen akrabaların faturalarını ödediklerini söyleyen Ahmet Öztoprak, "Burası Karacanlık Mahallesi'nin merkezi. Aşağı yukarı 180-185 kişilik bir nüfusa sahibiz. İki dededen geliyoruz; biri Hasan, diğeri Tahir. Bu iki dededen gelen ailelerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. Şimdiye kadar aramızda başka bir soyadı olmadı. İsim benzerliklerinden dolayı tabii ki karışıklıklar yaşanıyor. Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Kendi aramızda anlaşıp sonradan hesaplaşıyoruz. Örneğin, Ahmet Öztoprak isminde başka biri oluyor. Fatura bana geliyor, ben de T.C. kimlik numarasına bakmadan gidip ödüyorum. O da aynı şekilde benim faturamı ödeyebiliyor. Daha sonra faturalar karşılaştırıldığında kimin ne kadar ödeme yaptığı ortaya çıkıyor. E-Devlet üzerinden kontrol ediyorum; bakıyorum, fazla ödeme yapmışım ya da benim faturam daha düşük çıkmış. Sonra birbirimizle karşılaştırıp kimin faturasını ödediğimizi anlıyoruz. Bazen amcamın çocuğunun faturası çıkıyor, bizimki çıkmıyor. Bizde Ahmet Halit oğlu, Yakup Halit oğlu, Ali Ömer oğlu, Mehmet Hasan oğlu gibi farklı isimlendirmeler kullanılıyor. Lakap yerine daha çok kişinin babasının adıyla anılması söz konusu. Arapça isimlendirmeler de kullanılıyor. Örneğin Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi isimlerle birbirimizi ayırt ediyoruz. Bazen biri gelip belli bir kişiyi soruyor. Biz de o kişinin bizim mahallemizde yaşamadığını söylüyoruz. Çünkü aynı soyadı taşıyanlar başka mahallelerde de bulunabiliyor. Burası ise tamamen Öztoprak ailesinden oluşan bir mahalle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı