Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı - Haberler
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Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Kültür Sanat
Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

ANTALYA (DHA) - Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. 10 bin kişilik Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış töreni ise bu yıl da koronavirüs gölgesinde yapıldı.

Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halı geçişindeher yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı vardı. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi.

Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek umutla yeşerecek' sloganıyla yola çıkıldı.

Kırmızı halıda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinema severlerle bir araya geldiklerini söyledi. Geçen sene koronavirüse yakalandığı için yaşam savaşı verdiğini, o nedenle 57'nci Antalya Portakal Film Festivali'ne katılamadığını aktaran Başkan Böcek, "Bütün vatandaşların duaları ve iyi dilekleriyle bugünlere geldik.1964 yılında Altın Portakal'ı başlatan Avni Tolunay Başkanımızdan bugüne kadar gelenlere rahmet hayatta olanlara sağlık diliyorum. İnşallah bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice Altın Portakallara" dedi.

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Son Dakika Haberleri
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