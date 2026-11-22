"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Sadakatsiz" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Melisa Döngel, bu kez annesine yaptığı sıra dışı şakayla dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki oyuncunun, Rus asıllı annesi Natalia Orlova'ya yaptığı kusma taklidi, beklenmedik bir tepkiyle sonuçlandı.

ANNESİNİN YANINDA KUSMA TAKLİDİ YAPTI

Annesiyle birlikte kanepede oturan Melisa Döngel, önce ona sarıldı, ardından ağzından sıvı çıkararak kusuyormuş gibi yaptı. Kızının hareketi karşısında şaşkınlık yaşayan Natalia Orlova, kısa sürede öfkelendi. Döngel ise annesinin tepkisi karşısında gülmeye devam etti.

"SEN GERİ ZEKALI MISIN?"

Kızının yaptığı şakaya sinirlenen Natalia Orlova, "Salak mısın, ne yapıyorsun?" ve "Geri zekalı mısın sen?" sözleriyle tepki gösterdi. Annesinin sert çıkışına rağmen eğlenmeye devam eden oyuncunun o anları kameraya yansıdı.

ŞAKASI TEPKİ ÇEKTİ

Melisa Döngel'in annesine yaptığı şaka, görüntüleri izleyenler tarafından da eleştirildi. Bazı kullanıcılar şakayı saygısızca bulurken "Saygısızlık ya, bunun şakası mı olur?", "Midemiz bulandı" ve "Şaka yaptığı kişi sanki arkadaşı..." yorumları yapıldı. Bazı izleyiciler ise yaşananları eğlenceli buldu.