Melisa Döngel annesine kusma şakası yaptı: Annesinin tepkisi hayli sert olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, annesi Natalia Orlova'ya yaptığı şakayla tepki çekti. Annesinin yanında kusma taklidi yapan Döngel, beklemediği bir karşılık aldı. Kızının hareketine sinirlenen Orlova'nın sözleri dikkat çekerken görüntüleri izleyenler de oyuncuyu eleştirdi.
- 27 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, Rus asıllı annesi Natalia Orlova'ya kusma taklidi yaparak şaka yaptı.
- Natalia Orlova, kızının şakasına "Salak mısın, ne yapıyorsun?" ve "Geri zekalı mısın sen?" sözleriyle sert tepki gösterdi.
- Şaka görüntüleri izleyenlerin bir kısmı tarafından saygısızlık olarak eleştirildi, bir kısmı ise eğlenceli buldu.
"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Sadakatsiz" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Melisa Döngel, bu kez annesine yaptığı sıra dışı şakayla dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki oyuncunun, Rus asıllı annesi Natalia Orlova'ya yaptığı kusma taklidi, beklenmedik bir tepkiyle sonuçlandı.
ANNESİNİN YANINDA KUSMA TAKLİDİ YAPTI
Annesiyle birlikte kanepede oturan Melisa Döngel, önce ona sarıldı, ardından ağzından sıvı çıkararak kusuyormuş gibi yaptı. Kızının hareketi karşısında şaşkınlık yaşayan Natalia Orlova, kısa sürede öfkelendi. Döngel ise annesinin tepkisi karşısında gülmeye devam etti.
"SEN GERİ ZEKALI MISIN?"
Kızının yaptığı şakaya sinirlenen Natalia Orlova, "Salak mısın, ne yapıyorsun?" ve "Geri zekalı mısın sen?" sözleriyle tepki gösterdi. Annesinin sert çıkışına rağmen eğlenmeye devam eden oyuncunun o anları kameraya yansıdı.
ŞAKASI TEPKİ ÇEKTİ
Melisa Döngel'in annesine yaptığı şaka, görüntüleri izleyenler tarafından da eleştirildi. Bazı kullanıcılar şakayı saygısızca bulurken "Saygısızlık ya, bunun şakası mı olur?", "Midemiz bulandı" ve "Şaka yaptığı kişi sanki arkadaşı..." yorumları yapıldı. Bazı izleyiciler ise yaşananları eğlenceli buldu.