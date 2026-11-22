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Dubai'de tatil yapan bir kadın, otel odasında uyuduğu sırada temizlik görevlisinin mahremiyetini ihlal ettiğini öne sürdü. O sırada çıplak olduğunu belirten kadın, yaşadığı durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

UYURKEN ODASININ ÖNÜNE GELDİ

Paylaşılan görüntülerde, bir temizlik görevlisinin otel odasının camının dışında temizlik yaptığı görüldü. Kadın, görevlinin bu sırada odasının önünde bulunmasının özel hayatını ihlal ettiğini savundu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Olay, otellerde konukların mahremiyetinin korunması ve temizlik görevlilerinin çalışma koşullarıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi