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Abd Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden görüşme girişimleri sonuçsuz kaldı. Geçen yıl telefonla ulaşmaya çalıştığı Kim'den yanıt alamayan Trump, bu kez mektup gönderdi. Beyaz Saray yetkililerinin Manhattan'daki Kuzey Kore BM Daimi Temsilciliği önünde kurduğu planla bir diplomata ulaştırılan mektup ise açılmadan ABD temsilcisinin önünde yere atıldı. Trump'ın son Asya turunda yüz yüze görüşme girişimi de Pyongyang'ın Washington tarafından kabul edilemeyecek şartlar öne sürmesi nedeniyle gerçekleşmedi.

TRUMP'IN MEKTUBUNU AÇMADAN YERE ATTI

Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, geçen yıl Kim Jong-un ile iletişim kurmak için mevcut telefon hatlarını ve diplomatik kanalları kullanmaya çalıştı ancak Kuzey Kore'den yanıt alamadı. Bunun üzerine Kim'e bir mektup yazdı.

Beyaz Saray yetkilileri, mektubu doğrudan Kuzey Kore liderine ulaştırmak için New York'taki BM Daimi Temsilciliği önünde sıra dışı bir plan hazırladı. Bir grup görevli, Manhattan'daki temsilcilik binasının önünde bekleyerek dışarı çıkan Kuzey Koreli bir diplomata mektubu elden verdi.

Ancak diplomatik girişim beklenen sonucu vermedi. Kuzey Koreli diplomatın, mektubu daha sonra bir BM toplantısında ABD temsilcisinin önüne açmadan attığı aktarıldı.

ASYA TURUNDAKİ GÖRÜŞME GİRİŞİMİ DE SONUÇSUZ KALDI

Trump, son Asya turu sırasında Kim Jong-un ile bir araya gelmek için girişimlerini sürdürdü. ABD ve Kuzey Kore taraflarının yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendirdiği ancak Pyongyang'ın Washington'un kabul edemeyeceği şartlar öne sürmesi nedeniyle zirvenin gerçekleşmediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin talep ettiği şartların tamamı açıklanmazken, görüşmelerde Kore Savaşı'nı resmen sona erdirecek bir deklarasyon ve iki ülke arasında diplomatik temas büroları açılması gibi seçeneklerin ele alındığı belirtildi.

ABD tarafının ise Kuzey Kore'yi resmen nükleer silahlara sahip bir devlet olarak tanımadan, nükleer programını tamamen ortadan kaldırmasını da şart koşmayan bir açıklama üzerinde durduğu aktarıldı. Buna karşılık Pyongyang'dan nükleer ve füze denemelerini sınırlandırması istenecekti.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER GÜCÜ BÜYÜDÜ

Trump ile Kim Jong-un'un son yüz yüze görüşmesi Haziran 2019'da gerçekleşmişti. Aradan geçen sürede Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini önemli ölçüde artırdığı değerlendiriliyor.

Wall Street Journal'ın aktardığı tahminlere göre Kuzey Kore'nin nükleer savaş başlığı sayısı 2019'daki yaklaşık 20-30 seviyesinden 60 civarına yükseldi. Pyongyang ayrıca ABD ana karasına ulaşabilecek kıtalararası balistik füze kapasitesini geliştirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise Washington'dan ülkesinin nükleer programını tanımasını istiyor. Kim, ABD'nin bu yönde adım atmaması halinde iki ülke arasındaki gerilimin devam edeceği mesajını veriyor.