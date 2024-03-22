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Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

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Türk sinemasında rol aldığı karakterlerle hafızalara kazınan ve unutulmaz oyunculardan biri olmayı başaran Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce üç kez kanseri yenen Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Öztan'ın vefatının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAHAR ÖZTAN'A VEDA

FİLİZ AKIN

"Rahatsızlığımdan dolayı bir süre telefonuma bakmamıştım. Bu sabah telefonumu açtığımda Bahar'ı, o gamzeli güzelimizi kaybettiğimiz haberi çıktı karşıma. Üzülerek öğrendim ki, kolon kanseri ameliyatı için sevgi yüklü dualar yolladığımız Bahar'ımız yok artık..."

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından Bahar Öztan'ın gençlik ve son halini paylaşarak, "Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri… Yazmak bile zor geliyor artık… Boğazımda bir düğüm… Uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden, Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Hoşça kalın Bahar Hanım. Alkışlarla... Yattığınız yer incitmesin."

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

NEBAHAT ÇEHRE

"Başımız sağ olsun"

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

DENİZ SEKİ

"Gamzeli güzelimiz Bahar Öztan'ımızı kaybetmişiz... Çok üzgünüm. Sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

ÇAĞLA ŞİKEL

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

EBRU GÜNDEŞ

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

PINAR ALTUĞ

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

Usta oyuncu Bahar Öztan, bugün ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Ardından o dönem çok popüler olanfotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı. Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı.

2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

1993-2008 yılları arasında Yavuz Çolak ile evli kalan Bahar Öztan'ın bu birlikteliğinden Yiğit Çolak adında bir oğlu bulunuyor.

Ünlü isimler, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Bahar Öztan için taziye mesajı yayınladı

OYNADIĞI FİLMLER

  • 1977: Çırılçıplak
  • 1979: Şaşkın Milyoner
  • 1980: Sönmüş Ocak
  • 1981: Kanlı Nigar
  • 1982: Ağlayan Gülmedi mi?
  • 1982: Bizim Mahalle
  • 1982: Doktor Civanım
  • 1982: Dört Yanım Cehennem
  • 1982: Kırmızı Kelebek
  • 1982: Sevenler Ölmez
  • 1983: Aptal Kahraman
  • 1983: Bedel
  • 1983: Dostlar Sağolsun
  • 1983: Futboliye
  • 1983: Gül Ağacı
  • 1983: İkimiz de Sevdik
  • 1983: Küçük Ağa
  • 1983: Yıldızlar da Kayar
  • 1984: Darbe
  • 1984: Deli Fişek
  • 1984: Ortadirek Şaban
  • 1985: Bin Defa Ölürüm
  • 1985: Bu Ne Sevgi
  • 1985: Domdom Kurşunu
  • 1985: Fakir Milyoner
  • 1985: Kanun Adamı
  • 1985: Kaplanlar
  • 1985: Mahkûm
  • 1985: Melek Yüzlüm
  • 1986: Ağlama
  • 1986: Aşk Dediğin Laftır
  • 1986: Ava Giden Avlanır
  • 1986: Hasretim
  • 1986: Manyak
  • 1986: Mazideki Kadın
  • 1986: Namus Sözü
  • 1986: Sevdan Öldürdü Beni
  • 1987: Babamız Eğleniyor
  • 1987: Gençlik Yılları
  • 1987: Homoti
  • 1987: Kaderim
  • 1987: Severek Öldüler
  • 1987: Umutların Ötesi
  • 1987: Vahşiler
  • 1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar
  • 1988: Sapık Kadın
  • 1988: Serçeler Göç Etmez
  • 1989: Hedef
  • 1989: Sabahın İlk Işıkları
  • 1989: Serseri Aşıklar
  • 1989: Yarın Bir Başka Gündür
  • 1990: Kiralık Anne
  • 1990: Sonsuz Kaçış
  • 1991: Günbatımı
  • 2000: Yalvarış
  • 2007: Aşk Kapıyı Çalınca
  • 2008: Görgüsüzler
  • 2019: Afili Aşk
Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Bahar Öztan 3.Sayfa Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (5)

Altay Bozkurt:

DÜNYA FANI VE KISA ! ALLAH TAKSIRATINI AFETSIN.

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5
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Alperen:

Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz bir ömürdü geldi geçti bu dünya içindi değermiydi diye sormamak için ölümü düşünüp ona göre yaşamak gerekir iştebakın bir varız birde yokuz hepimiz için geçerli imansızlara sözüm yok zaten.

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3
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ARSLANOĞLU Hakan:

Yeşilçam oyuncuları öteki dünyada toplanmaya başladılar. Dünya da kalan oyuncu sayısı gittikçe azalıyor.

6
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DODOK DODOK:

Şairin dediği gibi: Ölüm dediğin nedir, dalda kuru bir yaprak. Allah rahmet eylesin...

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2
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Erkan Arslan:

Nerden Nereye Hayat iste Her Canli Elbet Bir Gün öylede Böyle ölümü Tadacak Yesilcam Mezarligi Sart Oldu önce Sinemalarda izlerdik Simdilerde Yesilcam Mezarligina Gider Ziyaret Ederiz

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0
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