Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda "Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın" ifadeleri yürekleri sızlattı.

Giresun'un Görele ilçesinden olan Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evlatları şehit Piyade Sözleşmeli Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken, şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Son görev yeri olan Kuzey Irak'ta çekildiği ileri sürülen videoda silah arkadaşları "Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın" diye mesaj verirken, "Bir mesajınız var mı?" sorusuna şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ise, "Yok kardeşim, beş aydır buradayız" diye karşılık verdi. - GİRESUN