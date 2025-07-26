Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
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Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
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Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangınında 4. güne girildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ederken, alevlerin yaklaştığı köyler bir bir tahliye ediliyor.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

KARABÜK'TE YANGINLAR 4. GÜNÜNDE

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

KÖYLERDE TAHLİYELER SÜRÜYOR

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Üçbaş, Sofular ve Aktaş köylerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Daha önce köyler tedbir amaçlı boşaltılırken, tahliyeler devam ediyor.

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Haberler.com
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Olmayan daha üretimi bile başlamayan seri üretimi bile 2040 yılından sonra planlanan kaan savaş ucaklarini satıyoruz diye algı yapıyorlar...Daha yangın söndürme uçağımız yok... İşleri güçleri algı bu akp nin...İlk seçimde ilk uçakla göndereceğiz bunları istedikleri yere..

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

E BUNLARIN TAKTİĞİ VAR, ÜRETSEDE ÜRETMESEDE KAMU GARANTİLİ 100 YIL BORÇLANDIRMIŞLARDI BİZİ ZATİ

yanıt12
yanıt5
Haber YorumlarıMihrali:

u la n boş boş konuşup csn sıkma. memlekette ka. yerde orman yangını var haberin var mı? oturmuş ahkam kesiyorsun gereksiz adam

yanıt10
yanıt14
Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Bunlar için doğa, orman, hayvan, bitki sözcükleri pek bir şey ifade etmiyor. Eğer altında maden varsa o zaman toprak değerlidir. Ya da sahil manzaralı ise otel yapmak için tadından yenmez. Hele yanan o çam ağaçlarının kesilmesi ile kazanılacak ihaleler. Çünkü başka türlüsüne insan akıl erdiremiyor.Bu memlekette yangının eksik olmadığı aşikar. Her sene üstüne koya koya artan felaketleri görüyoruz.Ama alınan önlemlerde ya da planlarda hiç bir gelişme yok.Yangına ani müdahale edilecek projeler yok

yanıt15
yanıt3
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

ALLAH tatmin olmuyor mu? Daha ne kadar huzurumuzu bozacak? Canımız yanacak? Bundan zevk mi alıyor?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme106
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Haber YorumlarıAntiLaik:

Sen kimsin Allah'a hesap soruyorsun? Belkide toplum olarak bu kafada çok insan olduğu için yapıyordur. Önce biz bir kulluk vazifelerimizi yerine getirelim. Sana bir dost tavsiyesi.... Kime hesap sorduğuna dikkat et ve acil bir şekilde tövbe edip af dile. Yoksa bunun hesabını ödeyemezsin.

yanıt31
yanıt8
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Allah bazı insanlara istediklerini verir, imkanlarını genişletir. O insan ki dünya zevklerinin peşinden koşsun, tevbe etmeye fırsatı olmasın. Bazıları da başına bir müsibet geldiğinde Allah dan yardım diler, O musibet baştan gittiğinde ise Allaha asilik eder. Edin bakalım daha kaç gün, kaç gece edeceksiniz.

yanıt4
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Haber YorumlarıNartin Mortinoğlu :

Namussuzlar için günaha girme. Daha kelimeyi şahadet getiremiyorlar. Bunlar mı Müslüman.

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Haber Yorumlarıkevin dargles:

Yaratan cahilinizin hesabını soruyor ormanlar cam şişe bira şişesi dolu bunlar yangının başlı sebebi. Ve tabi bazı oe kundakliyor. Allah ıslah etsin kim bir çöp atıyorsa doğaya .

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme2
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