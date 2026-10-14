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Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç

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Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool, deplasmanda LASK Linz'i 6-3 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz devi Liverpool, Avusturya deplasmanında Lask Linz'e konuk oldu. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 6-3 kazandı.

9 GOLLÜ NEFES KESEN MÜCADELE

İngiliz temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ronald Araujo, 23, 36 ve 65. dakikada Bradley Barcola, 50. dakikada Jeremie Frimpong ve 71. dakikada Lewis Koumas kaydetti. Lask Linz'in golleri 62. dakikadaRobert Ljubicic ve 73 ve 77. dakikada Florian Flecker'den geldi. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. LASK Linz ise ikinci maçında da puan alamadı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Liverpool, sahasında Villarreal'i ağırlayacak. LASK Linz, Sporting deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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