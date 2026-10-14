Vinicius Junior'a ağır ceza! El Clasico'yu kaçıracak

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Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Villarreal maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu Müsabaka Komitesi tarafından 4 maç men cezasına çarptırıldı.

EL CLASICO'YU KAÇIRACAK

Brezilyalı oyuncu, Sevilla, Barcelona, Racing Santander ve Valencia maçlarında forma giyemeyecek. Bu ceza nedeniyle 25 Ekim’de Camp Nou’da oynanacak El Clasico’yu da kaçıracak.

NE OLMUŞTU?

Villarreal karşılaşmasında Vinicius’un golüyle sonuçlanan pozisyon, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Hakem Isidro Diaz de Mera, Brezilyalı yıldızın Nathan Saliba’nın saçını çektiğini tespit etti ve kırmızı kart gösterdi. Vinicius, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından takım arkadaşlarından ve Real Madrid taraftarlarından özür dilemişti.