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Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz

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Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz Haber Videosunu İzle
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
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Samsun'da yaşayan belediye otobüsü şoförü Fatih Taflan'ın evi, bir yıldır yapılan "evde silahlı kişiler var" ve "kavgada kız alıkonuluyor" şeklindeki asılsız ihbarlar nedeniyle haftada 3 kez polis tarafından basıldı; hayatı kabusa dönen aile yetkililerden yardım istedi.

  • Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan belediye otobüsü şoförü Fatih Taflan, yaklaşık bir yıldır kimliği belirsiz kişilerce yapılan asılsız ihbarların hedefi oldu.
  • Taflan'ın adresi verilerek evde silahlı kişiler bulunduğu, kavga yaşandığı, kızının zorla alıkonulduğu ve üst kattaki anne-babasının kavga ettiği yönünde ihbarlar nedeniyle polis ekipleri haftada ortalama 3 kez adrese sevk edildi.
  • Taflan, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden kendisi ve ailesi hakkında asılsız paylaşımlar ve iftiralar yapıldığını, adliyeye giderek sorumlulardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası belediye otobüsü şoförü Fatih Taflan (45), yaklaşık bir yıldır kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan asılsız ihbarların hedefi oldu. Haftada ortalama 3 kez polis ekiplerinin kapılarına dayandığını belirten Taflan ailesi, uykusuz geceler geçirdiklerini söyleyerek adli makamlara suç duyurusunda bulundu.

"EVDE SİLAHLI KİŞİLER VAR" DİYEREK...

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan Fatih Taflan’ın adresi verilerek polise asılsız ihbarlar yağdırıldı. Evde silahlı kişilerin bulunduğu, kavga yaşandığı, kızının evde zorla alıkonulduğu ve üst kattaki anne-babasının kavga ettiği yönündeki kurgu ihbarlar nedeniyle emniyet güçleri defalarca adrese sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN DA İFTİRA YAĞDIRDILAR

Yaşanan ihbar kabusunun yanı sıra sosyal medyada da hedef gösterildiklerini aktaran Fatih Taflan, sahte hesaplar üzerinden kendisi ve ailesi hakkında asılsız paylaşımlar ve iftiralar yapıldığını dile getirdi. Sürekli tedirginlik içerisinde yaşadıklarını ve psikolojik olarak tükendiklerini belirten Taflan, adliyeye giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.

"HER GECE KABUS GÖRÜR GİBİ YAŞIYORUZ"

Çaresizliğini dile getiren otobüs şoförü Fatih Taflan, "Son bir yıldır olan olaylardan dolayı ailemin ve benim artık uykularımız kaçtı. Saatler belli olmadan evimize ekip geldiği için sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz, hayatımız kabusa döndü. Her gece kabus görür gibi yaşantımızı sürdürüyoruz. Bu kabusa bir son verilmesini ve yetkililerin yardım etmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımücahid:

Esasen, 112 yi telefonla arayıp ihbar eden kişi bellidir,tespit edilip hapise atıması lazım, bu adrese sürekli ekip gönderenler hiç fark etmiyor mu yalan ihbar olduğunu???

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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Bulgaristan şantaj çetesi var bilen bilir onların işi olabilir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

beni polis memuru bir iki kere kapıya gelip ifadeye çağırdı ben onlara telefonumu verdim fuziliden gelmeyin isterseniz telefon edin dedim en son telefon ettiler basit bir ifade için bile polisi meşgul ediyorlar. oraya gelen o bölgeye bakan ekip önceden asılsız ihbar için uyarılır ihbarı yapan numaralar istenirse bulunur cezalandırılır.

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Haber YorumlarıApple User:

Trajikomik ama gerçekten insanın canını sıkan bir durum. Belli ki şoför abimiz bazı lüzumsuz insanların radarına girmiş. Büyük ihtimal asılsız ihbar yapanlar da yurt dışından bunu yapıyorlardır. Yoksa arama yapılan numaralar tespit edilir ve haklarında yalan / asılsız ihbarda bulunmaktan işlem yapılırdı.

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