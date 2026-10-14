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Sarıyer'de göle dönen caddede akıntıya kapılmamak için yüzdü

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Sarıyer'de göle dönen caddede akıntıya kapılmamak için yüzdü Haber Videosunu İzle
Sarıyer'de göle dönen caddede akıntıya kapılmamak için yüzdü
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer'de korku dolu anlara sahne oldu. Araçları sürükleyecek kadar güçlenen sel sularının ortasında dengesini kaybederek düşen bir kişi, akıntıya kapılmamak için yüzerek hayatta kalmaya çalıştı. Suyun şiddetine karşı mücadele eden vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, olaydan sağ kurtulduğu öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan sağanaktan etkilenen ilçelerden Sarıyer'de caddeler göle döndü. 

AKINTIYA KARŞI YÜZDÜ

Ayazağa Mahallesi'nde araçları sürükleyen akıntı sırasında dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, akıntıya kapılmamak için yüzdü. 

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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