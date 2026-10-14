İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkisini sürdüren sağanak yağışın yarın özellikle Anadolu Yakası'nda yoğunlaşacağını belirterek vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Gül, özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda da uyarıda bulundu.

YARIN ÖZELLİKLE ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da şiddetli sağanak yağışın yol açtığı su baskınlarının ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni bir açıklama geldi. Yağışların henüz sona ermediğine dikkat çeken Gül, bu gece İstanbul genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası'nda yağış beklendiğini duyurdu. Vali Gül, vatandaşlara seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."

"ÖZEL ARAÇLARINIZLA TRAFİĞE ÇIKMAKTAN KAÇININ"

Vali Gül'ün açıklamasında öne çıkan bir diğer önemli uyarı ise ulaşım konusunda oldu. Şiddetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaran Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün vatandaşlara yönelik açıklaması şöyle:

"Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Resmî duyuruları takip edin lütfen."

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Kaynak: Haberler.com