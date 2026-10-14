Arnavutköy'de su basan bodrumda yılanı gören vatandaşlar çek pasla dışarı çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağışta bir apartmanın bodrum katını su bastı. Su tahliyesi yapan vatandaşlar, suyun içerisinde dolaşan yılanı fark edince hayrete düştü.

Olay, Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın bodrum katını su bastı. Binada yaşayan vatandaşlar, biriken suyu tahliye etmeye çalıştıkları sırada suyun içerisinde bir yılan olduğunu fark etti. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yılanı çek pas yardımıyla bulunduğu yerden alarak binanın dışına çıkardı.

Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı