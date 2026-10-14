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Arnavutköy'de su basan bodrumda yılanı gören vatandaşlar çek pasla dışarı çıkardı

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Arnavutköy'de su basan bodrumda yılanı gören vatandaşlar çek pasla dışarı çıkardı
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İstanbul Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde sağanak yağışta bir apartmanın bodrum katını su bastı. Su tahliyesi sırasında suyun içinde yılan gören vatandaşlar, çek pas yardımıyla yılanı binadan dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağışta bir apartmanın bodrum katını su bastı. Su tahliyesi yapan vatandaşlar, suyun içerisinde dolaşan yılanı fark edince hayrete düştü.

Olay, Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın bodrum katını su bastı. Binada yaşayan vatandaşlar, biriken suyu tahliye etmeye çalıştıkları sırada suyun içerisinde bir yılan olduğunu fark etti. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yılanı çek pas yardımıyla bulunduğu yerden alarak binanın dışına çıkardı.

Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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