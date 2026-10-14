İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Küçükçekmece'de dere coştu

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İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış, Küçükçekmece'de dikkat çeken görüntülere neden oldu. Atakent'teki derenin su seviyesi yükselirken, hızla akan su Karadeniz'deki coşkun dereleri hatırlattı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin farklı noktalarında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Alt geçitleri su basarken, bazı yollar adeta göle döndü. Biriken yağmur suları ulaşımda aksamalara neden olurken, yağışın etkileri kentin farklı noktalarında hissedildi. Sağanağın en dikkat çekici görüntülerinden biri ise Küçükçekmece ilçesinde ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DERE ADETA ÇAĞLADI

Küçükçekmece'nin Atakent bölgesinde bulunan dere, yoğun yağışın ardından bambaşka bir görünüme büründü. Sağanak nedeniyle derenin debisi yükselirken, suyun büyük bir hızla aktığı görüldü. Normal akışından farklı olarak coşkun bir görüntü oluşturan dere, yağışın etkisini gözler önüne serdi. Suyun hareketi ve derenin çağlayan görüntüsü, Karadeniz Bölgesi'ndeki akarsuları hatırlattı.

GÖRENLERE "BURASI KARADENİZ Mİ" DEDİRTTİ

Atakent'te ortaya çıkan manzara, İstanbul'da etkili olan yağışın boyutunu gösteren görüntülerden biri oldu. Debisi artan derenin adeta çağlaması, Karadeniz'de şiddetli yağışların ardından coşan dereleri akıllara getirdi. İstanbul'un ortasında ortaya çıkan bu manzara, "Burası Karadeniz mi" yorumunu beraberinde getirdi.

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