Haberler

İstanbul Fatih'te su birikintisine basan çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan ve bilinci kapalı olan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Fatih'te su birikintisine basan çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Sarıyer'de sağanak sonrası yollar su altında kaldı, evleri su bastı

Sarıyer'de korkutan manzara! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...

TBMM'deki görüntü için olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Ne gündü ama! Yağmur megakente kabus gibi çöktü

İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul için kırmızı alarma geçildi! 3 kurumdan peş peşe uyarı
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma

İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!
Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla bir araya geldi