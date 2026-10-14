İstanbul Fatih'te su birikintisine basan çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

İstanbul Fatih'te su birikintisine basan çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı