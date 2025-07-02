Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Önce Menderes ardından Seferihisar'da günlerdir orman yangınları ile boğuşan İzmir'in bu defa ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yangın çıktı. Ildır Mahallesi'nde otluk alanda 14.00 sıralarında fark edilen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Rüzgarın da etkisiyle tutuşan kuru otlar, yerleşim yerlerini tehdit ederken, çevre sakinleri de kendi imkanları ile alevleri uzak tutmaya çalışıyor.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Havadan helikopter, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

EKİPLERDEN TAHLİYE ANONSU

Ekipler, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri yönünde anons yapıyor. Yapılan anonsta, "Vatandaşlarımızın dikkatine, lütfen evlerimizi tahliye edelim, yangın bölgesinden uzaklaşalım" ifadeleri kullanılırken; yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.

YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.