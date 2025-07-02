Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
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Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, Çeşme'de 2, Urla'da 1 mahalle tahliye edildi. Ekipler tahliye anonsları yaparken, denize giren bazı turistlerin yangın söndürme çalışmalarını izlemesi dikkat çekti.

Önce Menderes ardından Seferihisar'da günlerdir orman yangınları ile boğuşan İzmir'in bu defa ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yangın çıktı. Ildır Mahallesi'nde otluk alanda 14.00 sıralarında fark edilen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Rüzgarın da etkisiyle tutuşan kuru otlar, yerleşim yerlerini tehdit ederken, çevre sakinleri de kendi imkanları ile alevleri uzak tutmaya çalışıyor.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Havadan helikopter, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor.

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

EKİPLERDEN TAHLİYE ANONSU

Ekipler, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri yönünde anons yapıyor. Yapılan anonsta, "Vatandaşlarımızın dikkatine, lütfen evlerimizi tahliye edelim, yangın bölgesinden uzaklaşalım" ifadeleri kullanılırken; yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

tayyoşun uçakları nerdeeeee… bu dünya sanada kalmaz tayyoş kaderimize sçaım ki sana denk geldik

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıErol Birol :

Ülke yangın yeri oldu. Geçim sıkıntısının yanında bu yangınlar milleti canından bezdirdi.

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