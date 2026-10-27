Sadettin Saran kendini 'Utanç duyuyorum' diye savundu, davada ara karar çıktı

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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Saran duruşmaya katılarak savunma yaparken Cebeci mahkemeye gelmedi.

SARAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sadettin Saran, dava dosyasına giren yazışmaların şaka amaçlı olduğunu savundu. Saran, "Bu yazışma tamamen geyik ve şaka. Ne kullandım ne yetiştirdim ne de sattım. Bahçemde, evimde hiçbir şey bulunmadı" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN EN UTANÇ VERİCİ GÜNÜ BUGÜN"

Hakim karşısına çıkmaktan üzüntü duyduğunu dile getiren Saran, savunmasında şu sözlere yer verdi:

"Sayın başkanım ben burada olmaktan, sizin karşınızda olmaktan üzüntü ve utanç duyuyorum. Hayatımın en utanç verici günü bugün."

Saran, uyuşturucu kullandığı ve temin ettiği yönündeki iddiaları reddederek hayatı boyunca yaptığı çalışmalarla örnek olmaya gayret ettiğini söyledi.

MAHKEMEDEN ARA KARAR ÇIKTI

Savunmaların ardından davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Savcı da duruşmada iki sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin sürdürülmesini talep etmişti.

SARAN DURUŞMALARDAN MUAF TUTULDU

Mahkeme, Sadettin Saran'ın sonraki duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırdı. Böylece Saran, mahkeme tarafından yeniden çağrılmadığı sürece ilerleyen duruşmalarda hazır bulunmak zorunda olmayacak. İlk duruşmaya katılmayan Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki adli kontrol tedbirleri de devam edecek.

DAVA 4 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme, davanın ikinci duruşmasının 4 Kasım 2026 tarihinde görülmesine karar verdi. Saran ve Cebeci hakkındaki suçlamalarla ilgili henüz nihai hüküm kurulmadı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında Saran ile Cebeci arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dava dosyasına dahil edildi. İddianamede, mesajların yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu ileri sürüldü. Saran ise söz konusu yazışmaların şaka amaçlı olduğunu savundu.

SARAN'IN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran'dan alınan saç örneğinde yapılan kokain testi pozitif sonuç vermişti. Savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Saran, test sonucunun Fenerbahçe başkanlık seçimi döneminde kullandığı sakinleştiricilerden kaynaklanmış olabileceğini savunmuştu. Saran, 20 Aralık 2025'te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CEBECİ 4 AYDAN FAZLA CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Soruşturma kapsamında 17 Aralık 2025'te tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, 24 Nisan 2026'ya kadar cezaevinde kalmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Cebeci, telefonunu şifresiyle birlikte yetkililere teslim etmişti. Cebeci, ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul etmiş ancak uyuşturucu madde sattığı yönündeki suçlamayı reddetmişti.

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Kaynak: Haberler.com