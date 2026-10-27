Filiz Akın'ın Mercedes'i de bu garajda! Samsunlu iş adamı iş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi

Filiz Akın'ın Mercedes'i de bu garajda! Samsunlu iş adamı iş yerini klasik otomobil müzesine çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da 35 yaşındaki iş adamı Emre Yılmaz, çocukken oyuncak arabalarla başlayan Mercedes tutkusunu 12 yılda büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Şu ana kadar 17 araç alan Yılmaz, iş yerinin bir bölümünü garaj müzesine çevirdi. Müzede sergilenen 6 klasik otomobil arasında Filiz Akın'a ait 1974 model Mercedes-Benz 450 SLC de bulunuyor.
- Samsunlu iş adamı Emre Yılmaz, iş yerinin bir bölümünü klasik Mercedes otomobil müzesine çevirdi ve şu ana kadar 17 araç satın aldı.
- Müzede sergilenen 6 otomobil arasında Filiz Akın'a ait 1974 model Mercedes-Benz 450 SLC ile 1992 model 300 SL Roadster ve 1963 model W111 220 S Heckflosse yer alıyor.
- Yılmaz, 12 yıl önce Trabzon'dan aldığı 1977 model Mercedes 280 S'yi restore ederek koleksiyonuna başladı.
Samsunlu iş adamının çocuklukta oyuncaklarla başlayan araba aşkı, büyüdüğünde Mercedes müzesine dönüştü. Birçok özgün klasik otomobili garajındaki müzesinde sergileyen iş adamının araçlarına ise paha biçilemiyor.
Çocukken oyuncak arabalara ilgi duyan 35 yaşındaki Emre Yılmaz, çocukluk yıllarındaki otomobil tutkusunu zamanla büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, iş yerinin bir bölümünü garaja çevirerek yıllardır topladığı nadir ve klasik Mercedes araçlarını burada sergiliyor. Sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine ilgi gösteren Yılmaz, şu ana kadar 17 araç aldı. Müzesinde sergilediği koleksiyonda bulunan 6 özel otomobile büyük bir özenle bakan Yılmaz'ın sergisinde daha önceden Yeşilçam'da Filiz Akın ve ünlü isimlerin kullandığı otomobiller de bulunuyor. Uzun bir süre Türkiye'nin en ünlü isimlerine bile koleksiyonundaki araçları satmayan Yılmaz, şimdilerde ise koleksiyonluk yeni bir araç bulduğunda müzede uzun süre bekleyen araçlarla yer değiştiriyor.
MERCEDES AŞKI OYUNCAK ARABALARLA BAŞLADI
Klasik otomobillere ve özellikle Mercedes'e olan ilgisinin çocukluktaki oyuncak arabalarla başladığını ifade eden Emre Yılmaz, "Mercedes aşkı, küçükken oynadığımız oyuncak arabalardan geliyor. Zamanla kendime küçük bir müze oluşturdum. Kendi topladığımız ve restore ettiğimiz araçlarımızı müzeye gelen müşterilere sergiliyoruz. Mercedes koleksiyonuna 12 yıl önce başladım. Trabzon'dan aldığım 1977 model Mercedes 280 S aracı restore ederek bu işe başladım. Zamanla hobim 7-8 araca kadar çıkarak genişledi. Topladığım araçlarla da bu müze garajı oluşturdum. Araçlar katlanarak devam ediyor. Şu anda garajımda 1992 model Mercedes-Benz 300 SL Roadster, Mercedes-Benz 500 SEC (wide body kit, Japan), 1963 model Mercedes-Benz W111 220 S Heckflosse, Filiz Akın'a ait 1974 model Mercedes-Benz 450 SLC, 1989 model Mercedes-Benz 124 Coupé ve şu anda sergide olan 1982 model Mercedes-Benz 280 Coupé araçlarımız var. Bu araçlarla müşterilerimize güzel bir göz zevki sunuyoruz" dedi.
GÖZÜ ÇOK NADİR BULUNAN BİR MODELDE
Şimdiki koleksiyon hedefinin Mercedes'in nadir bulunan klasik otomobillerinden 190 E 2.5-16 olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte birkaç modeli daha koleksiyonuma eklemek istiyorum. Temiz, rahat toplanabilir araç bulabilirsek bir iki tane daha eklemek istediğim modeller var. Koleksiyonuma Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 eklemeyi çok isterim. Çok nadir bir araç ama bulabilirsem onu ekleyebilirim. Daha önce 2.3-16'sı vardı bizde ama bulabilirsem 2.5 eklemek isterim" diye konuştu.
Yılmaz, müzede sergilediği araçları güzel havalarda dışarı çıkartıp şehirde tur attığını da sözlerine ekledi.