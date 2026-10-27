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Şile'de sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı ev bahçelerini su bastı

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Şile'de sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı ev bahçelerini su bastı Haber Videosunu İzle
Şile'de sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı ev bahçelerini su bastı
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İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar göle döndü ve bazı evlerin bahçelerini su bastı. Yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Sağanak yağışların ardından Şile'de birçok noktayı su basarken, adeta göle dönen yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar adeta göle döndü. Bazı evlerin bahçelerini de su basarken yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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