Şile'de sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı ev bahçelerini su bastı

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Sağanak yağışların ardından Şile'de birçok noktayı su basarken, adeta göle dönen yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar adeta göle döndü. Bazı evlerin bahçelerini de su basarken yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı