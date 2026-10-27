Şile'de sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı ev bahçelerini su bastı

Şile'de sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı ev bahçelerini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar göle döndü ve bazı evlerin bahçelerini su bastı. Yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
Sağanak yağışların ardından Şile'de birçok noktayı su basarken, adeta göle dönen yollar havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar adeta göle döndü. Bazı evlerin bahçelerini de su basarken yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı