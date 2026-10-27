Ankara Mamak'ta akranını öldüren çocuğun kan davası nedeniyle işlediği iddia edildi

Ankara'da 14 yaşındaki akranını silahla öldüren çocuğun, cinayeti iki aile arasındaki kan davası nedeniyle işlediği iddia edildi.

Olay, dün akşamüstü 16: 00 sıralarında Mamak'ın Plevne Caddesi'nde yer alan bir parkta geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki Arda Olgan ile arasında husumet bulunan 15 yaşındaki A.A.Y., telefonda tartıştıktan bir süre sonra parkta buluştu. İki çocuk arasında parkta da devam eden tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. A.A.Y. yanında getirdiği tabancayla Olgan'a ve yanındaki 14 yaşındaki arkadaşı H.Y.'ye 8 el ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 6 kurşun isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlenen Olgan'ın cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayın ardından bölgeden ayrılan saldırgan çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, bacağından yaralanan H.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayetinin nedeninin ise iki aile arasındaki kan davası nedeniyle kaynaklandığı ileri sürüldü. İddialar arasında, Olgan'ın babasının 11 yıl önce katil zanlısı çocuğun ailesinden birini öldürdüğü için cezaevinde olduğu yer aldı.

"Cinayeti işleyen çocuk gözümün önünden koşarak geçti"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Turan Emir İnce: "O sırada dükkanın önündeydim. Parkta çocuklar vardı. Yaşları 14 ila 15 arasındaydı. 8 el silah sesi duydum. Mahalleli seslerin duyulduğu yere gitmeye başladı. Çocukların kaçtığını gördüm. Cinayeti işleyen çocuk gözümün önünden koşarak geçti. Elinde silah vardı. Parka gittiğimde vurulan çocuğun yerde yattığını gördüm. Anlattıklarına göre, karnından 2, sırtından da 4 defa vurmuş. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çocuğun ailesi de olay yerindeydi. Olayın kan davası nedeniyle olduğu söyleniyor. Ölen çocuğunun babasının bu yüzden dolayı cezaevindeymiş. Olaya karışan çocukların ikisi de öğrenciymiş. Ekipler uzun süre olay yerinden incelemelerde bulundu" dedi.

"Ekipler olay yerinde kimseye yaklaştırmadı"

Görgü tanıklarından Zübeyir Çelik ise, "Saldırgan çocuk kaçtıktan sonra yakalanmış. 7-8 el silah sesi duyduk. Ekipler olay yerinde kimseye yaklaştırmadı. Çok karışık bir durum vardı. Ölen de öldüren de gençmiş. Yaralanan çocuk da tanıdığımız birisiydi. Akrabamız sayılırdı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı