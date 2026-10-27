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Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi

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Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi Haber Videosunu İzle
Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
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Bir biyoenerjistin rahatsızlığı olduğunu iddia ettiği bir kişiye uyguladığı sözde terapi görüntüleri sosyal medyada viral olurken, paylaşımın altına "Şarlatan hepsi, mağdur insanları kullanıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları olduğunu öne sürdüğü bir kişiye biyoejenerji terapisi uygulayan kadının görüntüleri büyük tartışma yarattı. Kısa sürede binlerce kez izlenen ve geniş bir kitleye ulaşan video, kullanıcıların tepkisini çekti.

"AÇABA GÜNDE KAÇ KERİZ GİDİYOR?"

Sözde tedavi anlarına ilişkin paylaşılan videonun altına kullanıcılar tarafından binlerce eleştirel yorum yapıldı. Uygulamayı inandırıcı bulmayan ve çaresiz insanların suistimal edildiğini savunan vatandaşlar "3 yaşındaki kardeşim kendi kendine evcilik oynarken daha mantıklı hareketler yapıyor", "Buna para verip yaptırana vasi atanması gerekiyor", "Şarlatan hepsi. Mağdur, çaresiz insanları kullanan sahtekarlar", "Acaba günde kaç keriz gidiyor?" şeklinde yorumlar yaparak duruma tepki gösterdi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCamoka99:

denedim ben yüzde yüz şifa ??

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