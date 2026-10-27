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Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali

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Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
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Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, yüz ve boyun germe operasyonunun ardından son halini paylaştı. Ameliyatının dördüncü gününde olduğunu belirten Karadere, yüzündeki şişlik ve ödemin geçici olduğunu söyleyerek takipçilerine “Korkmayın lütfen” diye seslendi.

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, geçirdiği yüz ve boyun germe operasyonunun ardından yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ameliyatının dördüncü gününde olduğunu belirten Karadere, yüzündeki şişlik ve ödemin geçici olduğunu söyledi.

“KORKMAYIN LÜTFEN”

Operasyon sonrası fotoğrafını yayımlayan Karadere, paylaşımında yüzündeki şişliklerin bu süreçte normal olduğunu belirtti. Ünlü isim, “Çok normal, böyle kalmayacak yüzüm. Endişe edecek bir durum yok. Birkaç haftaya kendine gelir, korkmayın lütfen” ifadelerini kullandı.

"BARBİE GİBİ OLACAĞIM"

Karadere, daha önce yaptığı açıklamada boyun germe ve alt yüz germe operasyonu geçirdiğini duyurmuş, iyileşme sürecinin ardından “Barbie gibi” olacağını söylemişti.

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