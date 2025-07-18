Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
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Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
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Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Keçiören ilçesinde sel suları, bir evin duvarını patlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın dinmesini bekledi.

ANKARA SELE TESLİM

Kentte, yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kanalizasyonlar taştı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

SEL SULARI EVİN DUVARINI PATLATTI

Başkentte selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Keçiören'de kaydedildi. Keçiören'de sel sularına dayanamayan bir apartmanın duvarı patladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

ARAÇLAR SUDA SÜRÜKLENDİ

Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçların sürüklendiği görüldü, çok sayıda araç su içerisinde kalarak zarar gördü. Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

MAHSUR KALANLAR İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Keçiören ilçesinde suyla dolan bölgelerde mahsur kalan kişiler iş makineleriyle tahliye edildi. Gün Sazak Caddesi'nde şiddetli yağışın etkisiyle sürüklenen taş ve toprak ana yola yığıldı, bazı araçlar zarar gördü. Sıhhiye'de ana yollarda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi. ABB'den yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için misafirhane hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, barınma desteği başvurularının 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınacağı bilgisi verildi.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Alt yapıya gidecek para ebru gündeşe gidince böyle oluyor

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

yok 1 dinazor ile çözülecekti kardeşim. halen sağ sol o parti bu parti derdindesiniz . yazık size ki nefes alacak can var sizde

yanıt25
yanıt8
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

Ankara'ya milyon dolarlık dinazor yapacaklarına alt yapıyla ilgilenselerdi, 20 yıldır rantla yönetirsen böyle olur

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMGk:

Kaç sene daha Melih diye ağlayacaksınız sizden hesap sormak için bir 50 yıl falan mı beklemek gerek

yanıt14
yanıt16
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Burada bır sürü yobaz geçen haftalarda Texas ta yaşanan seller ıcın bedua edıyorlardı. bak kardesım Gülme komşuna gelir başına ben yınede sızın gıbı hatsıyetsız olmayacağım herkes e gecmıs olsun dılıyorum

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Belki Allah’ın uyarılarından birisidir. ABD de olduğu gibi ülkemizde de zina, alkol, kumar, faiz, ve haksız kazanç. Bizim ABD den hiç bir farkımız yok, bazılarımız müstesna.

yanıt24
yanıt5
Haber YorumlarıMGk:

Evet haklısın Mansur efendi bize tükürdüğümüzü yalattırdı pardon

yanıt7
yanıt13
Haber YorumlarıCaner Alp:

İyide Ankara diye Çinden video göstermek niye? Millet salak mı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme35
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Haber Yorumlarıemre eğrek:

Eb.enin çini servis aracının arkasında okul taşıtı yazıyor zavallı mahlukat

yanıt13
yanıt5
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Konsere şova reklama ülke sehir cezaevi turlarına devam yaşasın mansur başkan

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
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