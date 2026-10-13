Haberler

Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'i 4-1 mağlup etti. Bodrum FK'nin 34 yaşındaki yıldızı Vincent Aboubakar, maçı 2 golle tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 4-1'lik skorla kazandı.

ABOUBAKAR ŞOV YAPTI, BODRUM FK KAZANDI

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yusuf Sertkaya, 15 ve 23. dakikada Vincent Aboubakar, 75. dakikada Berkay Aslan kaydetti. Sarıyer'in tek golü 81. dakikada Doğancan Davas'tan geldi. Sarıyer forması giyen Emeka Eze, 90+1. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. 34 yaşındaki Aboubakar, bu sezonki altıncı maçında 3. golünü attı. 

BODRUM FK ALT SIRALARDAN UZAKLAŞTI

Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Bodrum FK, alt sıralardan uzaklaşmayı başardı. Sarıyer ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK, Bandırmaspor'u sahasında ağırlayacak. Sarıyer ise Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Montella'nın ayrılığı sonrası Berke Özer sürprizi! Milli Takım'a geri dönüyor mu?

Montella gider gitmez gündeme geldi! Milli Takım'da sürpriz dönüş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol

Paylaşıma düşülen not bomba!
Ankara merkezli 9 ilde 'Change' operasyonu! Kimyasal oyun bozuldu

9 ilde dev "Change" operasyonu! Kimyasal oyun bozuldu
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

Hülya Avşar, Petekkaya’nın sözleri sonrası sessizliğini bozdu: Üzülme
Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

Rol arkadaşına böyle veda etti: Seni özleyeceğim oğlum
Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü! Panik anları kamerada

Kazı sırasında yandaki lokanta çöktü! Toz bulutunda kaçıştılar