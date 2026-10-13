Haberler

Sosyal medya ilanıyla 500 bin liralık dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 5 ilde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı. Bir kişinin sosyal medya ilanıyla 500 bin lira dolandırıldığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Kırşehir merkezli 5 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir kişinin sosyal medya üzerinden yayımlanan "yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla 500 bin lira dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kırşehir, İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.A, İ.Ş, B.O, C.Ç, E.M, Ş.A, E.Y, B.Ş, N.Z, M.K, S.T. ve A.H.C. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Paravan şirketlere ve şüphelilere ait MASAK'tan temin edilen veriler doğrultusunda yapılan mali analizlerde, 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Kaynak: AA
FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı

Gizli sırrı ifşa oldu! Bakalım nasıl açıklayacak?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun

Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

Dizideki oğluna “Güzel miyim?” diye sordu! Yanıt beklediği gibi olmadı
Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Boşandılar ama bağları kopmadı! Yasemin Ergene’den eski eş açıklaması

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor