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Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem

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Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem
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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray maçı öncesinde İstanbul ve RAMS Park atmosferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların stadını cehenneme benzeten Laporta, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

  • Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray'ın RAMS Park'taki iç saha atmosferini 'cehennem' olarak nitelendirdi.
  • Laporta, Barcelona'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini belirtti.
  • Laporta, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or ödülünü kazanmasını istediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'da Başkan Joan Laporta, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İki kulübün yöneticileri arasında düzenlenecek resmî yemek öncesinde konuşan Laporta, hem takımının durumunu değerlendirdi hem de RAMS Park'ın atmosferine dikkat çekti.

"İSTANBUL HARİKA AMA BU STAT CEHENNEM"

İstanbul'u çok beğendiğini belirten Laporta, Galatasaray'ın iç saha atmosferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.  Barcelona Başkanı, "Türkiye'deyiz ve Galatasaray'a karşı oynayacağız. İstanbul, tavsiye ettiğim harika bir şehir. Galatasaray'ın stadyumunda futbol solunuyor ve burası bir cehennem. Oynamaktan hoşlandığınız türden bir maç." dedi.

Laporta, Real Madrid'in şikâyetleriyle ilgili yöneltilen soruya ise yanıt vermek istemediğini belirterek yalnızca Barcelona hakkında konuşacağını söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Barcelona'nın bu sezon bütün kulvarlarda zirveyi hedeflediğini dile getiren Laporta, Şampiyonlar Ligi'nin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı. Takımın karşılaşmaya hazır olduğunu belirten başkan, son antrenmandaki yüksek tempodan ve futbolcuların motivasyonundan memnun kaldığını ifade etti.

Laporta, "Şampiyonlar Ligi için oyuncular, antrenörler, sportif yönetim ve Barcelona camiası olarak çok heyecanlıyız. Bu yıl kendimize bu hedefi koyduk." sözlerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLUNU OYNUYORUZ"

Takımının performansına güvendiğini belirten Laporta, Barcelona'nın Avrupa'nın en iyi futbolunu oynadığını savundu. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için güçlü adaylar olduğunu söyleyen Laporta, Hansi Flick yönetimindeki takımın taraftarlara keyif veren bir oyun ortaya koyduğunu dile getirdi.

FLICK VE DECO'YA ÖVGÜ

Barcelona Başkanı, takım içindeki olumlu atmosferin oluşmasında teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco'nun önemli rol oynadığını belirtti. Futbolcuların forma rekabetinden memnun olduğunu ifade eden Laporta, takım ruhunun başarının temelini oluşturduğunu söyledi.

LAMINE YAMAL İÇİN BALLON D'OR MESAJI

Laporta, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında da konuştu. İspanyol futbolcunun Ballon d'Or ödülünü kazanmasını istediğini belirten Laporta, "Umarım Lamine Ballon d'Or'u kazanır, bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeli dumrul:

nasıl bi haber paylaşımıdır adam iteliycez diyor siz korktu diyorsunuz.

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