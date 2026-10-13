Haberler

Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura Haber Videosunu İzle
Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadının ağızlıksız şekilde gezdirdiği yasaklı ırk köpek, sokak kedi parçalaması sonucu polis, köpek sahibi kadını gözaltına aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadına 95 bin TL ceza kesildi.

  • Esenyurt'ta ağızlıksız gezdirdiği Pitbull cinsi köpeğin bir kediyi öldürmesinin ardından köpek sahibi A.Ç. gözaltına alındı.
  • Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadına 95 bin TL ceza kesildi.
  • Kadın, 'hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta ağızlıksız gezdirdiği Pitbull cinsi köpeğin bir kediyi öldürmesinin ardından "Ne yapayım köpek bu" diyen kadın gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan kadına 95 bin TL ceza kesildi.

YASAKLI IRK KÖPEK, KEDİYİ PARÇALAMIŞTI

Olay, dün Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirmeye çıkarmıştı. O sırada yoldan geçen kediye saldıran yasaklı ırk köpek, saniyeler içerisinde hayvanı öldürmüştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadına bağırarak tepki gösterirken, kadın "Ne yapayım köpek bu" diyerek karşılık vermişti.

GÖZALTINA ALINIP 95 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüleri yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Polis köpek sahibi A.Ç., isimli kadını gözaltına aldı. Emniyet sorgusunun ardından kadın, 'hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma' suçundan adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Ç., isimli kadına 95 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber! Sağlıkta bir dönem sona eriyor
Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Rehber:

köpeği elinden alın yetmez ceza

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

310 bin lirası olan ev satın alabilecek! Başvurular e-Devlet'ten
Serik'te diş ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek hayatını kaybetti! Aile yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi

13 aylık Gökçe ertesi sabah öldü! Ailenin şüphesi o ilaçta
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Sosyal medyada 15-18 yaş dönemi! Bakan Göktaş kuralları tek tek açıkladı

Sosyal medyada 15-18 yaş dönemi! Kurallar hayli sıkı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç

12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp diri diri ateşe verdiler