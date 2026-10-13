Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura

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Esenyurt'ta ağızlıksız gezdirdiği Pitbull cinsi köpeğin bir kediyi öldürmesinin ardından "Ne yapayım köpek bu" diyen kadın gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan kadına 95 bin TL ceza kesildi.

YASAKLI IRK KÖPEK, KEDİYİ PARÇALAMIŞTI

Olay, dün Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirmeye çıkarmıştı. O sırada yoldan geçen kediye saldıran yasaklı ırk köpek, saniyeler içerisinde hayvanı öldürmüştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadına bağırarak tepki gösterirken, kadın "Ne yapayım köpek bu" diyerek karşılık vermişti.

GÖZALTINA ALINIP 95 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüleri yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Polis köpek sahibi A.Ç., isimli kadını gözaltına aldı. Emniyet sorgusunun ardından kadın, 'hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma' suçundan adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Ç., isimli kadına 95 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı