İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?

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İş arayan genç bir kadının katıldığı mülakatta kendisine yöneltildiğini belirttiği soru şaşkınlık yarattı. Yüksek lisans eğitimine devam eden genç aday, işverenin kendisine başka bir adayın işe alınması durumunda ücretsiz çalışmayı kabul edip etmeyeceğini sorduğunu anlattı.

“BAŞKASINI İŞE ALIRSAK ÜCRETSİZ ÇALIŞIR MISIN?”

Genç kadın, iş görüşmesinde yaşadığı diyaloğu arkadaşıyla paylaşarak karşılaştığı teklifi anlattı. İddiaya göre işveren, adaya kendisini çok beğendiklerini ancak başka bir kişiyi işe almaları halinde ücretsiz olarak çalışıp çalışmayacağını sordu.

Yıllardır eğitim aldığını ve özgeçmişini geliştirmek amacıyla daha önce gönüllü çalışmalarda bulunduğunu belirten genç aday, bu soruyla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

İŞVERENİN TEKLİFİ TARTIŞMA YARATTI

Genç kadının yaşadığı olayı anlattığı paylaşımın ardından iş görüşmelerinde adaylardan beklenenler ve emeğin karşılığı yeniden tartışma konusu oldu.

Paylaşımı değerlendiren kullanıcılar, iş arayan kişilerin eğitim ve deneyimlerinin karşılıksız çalıştırılmaları için gerekçe oluşturamayacağını belirterek ücretsiz çalışma teklifine tepki gösterdi.