Haberler

Kastamonu Taşköprü'de öldürülen baba, 2 oğlu ve kardeşi yan yana defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Taşköprü'de öldürülen baba, 2 oğlu ve kardeşi yan yana defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Taşköprü'de tarlada çıkan kavgada silahla öldürülen baba, 2 oğlu ve kardeşi, cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Cenazede yakınlar sinir krizi geçirdi; ölenlerden birinin 3 aylık bebeği, birinin de 9 aylık hamile eşi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen baba ile 2 oğlu ve kardeşi, yan yana toprağa verildi.

Olay, dün Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan ve tarlada aralarında tartışma çıkan Metin A. ve oğlu Çetin A. ile tarlada pancar söken İlhan Karasu ve oğulları Ali Karasu, Sefa Karasu ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin A. ile oğlu Çetin A., yanlarındaki tabancayla Karasu ailesinin üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında yan yana defnedildiler

Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, işlemlerinin ardından Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyüne getirildi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, aile mezarlığında yan yana defnedildi. Cenaze namazı sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ali Karasu'nun henüz 3 aylık bir bebeğinin olduğu, kardeşi Sefa Karasu'nun ise 1 yaşında erkek çocuğunun olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren Halit Karasu'nun da iki çocuk babası olduğu belirtildi.

Cinayet şüphelilerin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Ayrılığın nedenini anlattı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Her ay paranız gidiyor olabilir

Cüzdanınızdaki kartı hemen kontrol edin! Bu kesinti can sıkabilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü

Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

Bu hiç iyi olmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti

Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi

Türkiye, Arabistan'a asker göndermeli mi? Özel safını belli etti
Sarayda hayatın da kuralları var! İşte kraliyet ailesinin uyması gereken gelenekleri

Taç var, özgürlük sınırlı! İşte sarayın az bilinen kuralları