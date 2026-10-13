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Bakan Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 5 kuyumcu şirketi mercek altında

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Bakan Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 5 kuyumcu şirketi mercek altında
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 215 şüpheliye yönelik operasyonda 159 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edilirken, 23 kişinin toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı belirlendi.

  • Ankara merkezli yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 159 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği bulunduğu ve 23 kişinin toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
  • Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu; 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Ankara merkezli yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 39 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konulurken, 5 kuyumcu şirketine yönelik incelemeler sürüyor.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütüldü. Soruşturmada şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiğinin bulunduğu ve 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğrattığı tespit edildi.

KRİPTO HESAPLAR VE SOĞUK CÜZDANLAR

Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları ileri sürüldü. Bu kapsamda 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

159 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

5 KUYUMCU ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Bakan Gürlek’in X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır.”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

şu adam gibi 5 bürokrat olsa devlet uçar... aslında var da: hakan, yusuf, mustafa bakanlarımız... mit müsteşarı, selçuk baba... Allah, vatansever ve müslüman insanları başımızdan eksik etmesin

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Amin inşAllah ..

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Haber YorumlarıLatife Aydin:

Allah razı olsun sağlık düzeldi sıra adalette inşaallah sonra da eğitimde bi reform yapılacak o da tertemiz olacak... ALLAH SAYILARINI ARTTIRSIN BÖYLE VATAN SEVER, MİLLET HAKKI GÖZETEN YÖNETİCİLERİN

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Haber Yorumlarımücahid:

Çok güzel işler çıkarıyor adalet bakanı, Spk yı da araştıracakmısınız?ipin ucu kime çıkacak???Adaletli insanlara saygımız var!!Adalet eşit olmalı herkese!

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Haber Yorumlarımengin3459:

aynı hassasiyeti fonziden vurgun yapan siyasiler bakanlar vs.icin de bekliyoruz. Hadi bakalım

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