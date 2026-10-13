Bakan Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 5 kuyumcu şirketi mercek altında

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Ankara merkezli yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 39 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konulurken, 5 kuyumcu şirketine yönelik incelemeler sürüyor.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütüldü. Soruşturmada şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiğinin bulunduğu ve 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğrattığı tespit edildi.

KRİPTO HESAPLAR VE SOĞUK CÜZDANLAR

Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları ileri sürüldü. Bu kapsamda 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

159 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

5 KUYUMCU ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Bakan Gürlek’in X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır.”

Kaynak: Haberler.com