Haberler

Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü Haber Videosunu İzle
Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletindeki Six Flags Over Georgia lunaparkında, yaklaşık 60 metre yüksekliğe ve saatte 113 kilometre hıza ulaşabilen hız treninden düşen bir kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, talihsiz adam olay sırasında oğluyla birlikte hız trenindeydi, eşi ve kızı ise aşağıdan izliyordu. Facianın ardından 6 farklı lunaparktaki 9 hız treni tedbir amacıyla kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ABD'nin Georgia eyaletinde, Atlanta yakınlarındaki Six Flags Over Georgia lunaparkında 12 Ekim Pazartesi günü Goliath adlı hız treninden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
  • Olay sırasında hayatını kaybeden adamın oğluyla birlikte hız treninde olduğu, eşi ve kızının ise aşağıdan izlediği belirtildi.
  • Facianın ardından Six Flags yönetimi, benzer özelliklere sahip 9 hız trenini 6 farklı lunaparkta geçici olarak hizmet dışı bıraktı.

ABD'nin Georgia eyaletinde, Atlanta yakınlarındaki Six Flags Over Georgia lunaparkında korkunç bir olay yaşandı. 12 Ekim Pazartesi günü meydana gelen olayda, Goliath adlı hız trenine binen bir kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, bir erkeğin hız treninden düştüğünü söyledi. Olayda başka kişilerin de yaralandığı açıklanırken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yerel basına konuşan görgü tanıklarından biri, düşen kişinin hız treninin vagonlarına üç kez çarptığını öne sürdü. Bir başka tanık ise yaşananların lunaparkta çekilen hatıra fotoğraflarına yansıdığını anlattı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, hayatını kaybeden adam olay sırasında oğluyla birlikte hız trenindeydi. Eşi ve kızının ise aşağıdan onları izlediği belirtildi. Ancak yetkililer, kişinin düşme nedenini henüz açıklamadı.

6 LUNAPARKTA 9 HIZ TRENİ KAPATILDI

Facianın ardından Six Flags yönetimi, benzer özelliklere sahip 9 hız trenini 6 farklı lunaparkta geçici olarak hizmet dışı bıraktı.

2006 yılında hizmete açılan Goliath, 61 metre yüksekliğe ve saatte 113 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 3,5 dakika süren yolculukta yolcular keskin virajlardan ve dik inişlerden geçiyor.

Şirket yetkilileri, olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı diledi. Olaydan etkilenen ziyaretçilere ve çalışanlara destek sağlandığı açıklandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cobb County Polis Departmanı'nın ağır suçlar birimi, ölümle sonuçlanan olayın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliğini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Hız treninden düşmenin teknik arızadan mı, güvenlik sistemlerinden mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü

Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

Böylesi görülmedi! Dev market zincirleri bir gecede felç oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç

12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp diri diri ateşe verdiler
Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti

İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Didem Balçın yoğun temposunu anlattı: Her şeye yetişemiyorum

Ünlü oyuncu yoğun temposunu anlattı: Evimde yemek yok
Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı

Canlı yayın devam ederken yaka paça aldılar
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı

Skandal çağrı! Vatandaşın ucuza doyması balıkçıları rahatsız etti
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri ve detayları