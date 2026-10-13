Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü

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ABD'nin Georgia eyaletinde, Atlanta yakınlarındaki Six Flags Over Georgia lunaparkında korkunç bir olay yaşandı. 12 Ekim Pazartesi günü meydana gelen olayda, Goliath adlı hız trenine binen bir kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, bir erkeğin hız treninden düştüğünü söyledi. Olayda başka kişilerin de yaralandığı açıklanırken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yerel basına konuşan görgü tanıklarından biri, düşen kişinin hız treninin vagonlarına üç kez çarptığını öne sürdü. Bir başka tanık ise yaşananların lunaparkta çekilen hatıra fotoğraflarına yansıdığını anlattı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, hayatını kaybeden adam olay sırasında oğluyla birlikte hız trenindeydi. Eşi ve kızının ise aşağıdan onları izlediği belirtildi. Ancak yetkililer, kişinin düşme nedenini henüz açıklamadı.

6 LUNAPARKTA 9 HIZ TRENİ KAPATILDI

Facianın ardından Six Flags yönetimi, benzer özelliklere sahip 9 hız trenini 6 farklı lunaparkta geçici olarak hizmet dışı bıraktı.

2006 yılında hizmete açılan Goliath, 61 metre yüksekliğe ve saatte 113 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 3,5 dakika süren yolculukta yolcular keskin virajlardan ve dik inişlerden geçiyor.

Şirket yetkilileri, olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı diledi. Olaydan etkilenen ziyaretçilere ve çalışanlara destek sağlandığı açıklandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cobb County Polis Departmanı'nın ağır suçlar birimi, ölümle sonuçlanan olayın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliğini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Hız treninden düşmenin teknik arızadan mı, güvenlik sistemlerinden mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor.