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Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

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Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
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Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan hastaların her ay yeniden doktora giderek reçete yazdırma zorunluluğunu kaldıracak bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni sistemle hastalar, doktorun ilk reçeteyi yazmasının ardından rapor süresi boyunca ilaçlarını doğrudan eczanelerden alabilecek. Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen uygulamanın ilk etapta tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarını kapsaması bekleniyor.

  • Sağlık Bakanlığı, ilaç raporu bulunan hastaların ilk reçetenin ardından rapor süresi boyunca aynı ilacı yeniden reçete yazdırmadan eczaneden temin edebilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.
  • Uygulamanın öncelikle tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalık gruplarını kapsayabileceği belirtiliyor; nihai kapsam henüz kesinleşmedi.
  • Yeni sistemin 2026 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor; başlangıç tarihi ve kapsama alınacak ilaçların listesi açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için harekete geçti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun duyurduğu çalışmaya göre, ilaç raporu bulunan hastalar, doktorun ilk reçeteyi düzenlemesinin ardından raporun geçerlilik süresi boyunca aynı ilacı yeniden reçete yazdırmadan temin edebilecek.

Böylece yalnızca ilaç yazdırmak için belirli aralıklarla hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvuru ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU SİSTEMİN NASIL İŞLEYECEĞİNİ ANLATTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üzerinde çalışılan sistemi şu sözlerle açıkladı: "Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok."

Memişoğlu, hastaların ilaçlarını rapor süresi boyunca belirlenen aylık dozlarda eczanelerden alabilmesini sağlayacak bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

İLK ETAPTA 4 HASTALIK GRUBU ÖNE ÇIKIYOR

Düzenlemenin hangi hastalıkları ve ilaç gruplarını kapsayacağı henüz kesinleşmedi. NTV'ye konuşan Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, uygulamaya öncelikle tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarının dahil edilebileceğini söyledi.

Ercanlı, "İlk etapta özellikle tansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalık gruplarında eczacılarımız ve sistem çok daha sağlıklı yürüyebilir. Buralardan başlanabilir, bir süreçler izlenebilir. Sonrasında bu genişletebilir diğer hastalık grupları için" ifadelerini kullandı.

Ercanlı'nın açıklamaları, söz konusu hastalıkların kesin olarak kapsama alındığı anlamına gelmiyor. Nihai kapsamın Bakanlığın hazırlayacağı düzenlemeyle netleşmesi bekleniyor.

ECZACILARDAN YENİ SİSTEME DESTEK

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ercanlı, Türkiye genelinde 31 binden fazla noktada hizmet veren eczanelerin yeni uygulamayı yürütebilecek altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Kronik hastaların yalnızca reçete yenilemek için sağlık kuruluşlarına başvurmasının önüne geçilebileceğini ifade eden Ercanlı, eczacıların bu süreçte sağlık sisteminin yükünü hafifletebileceğini dile getirdi.

BİRDEN FAZLA İLAÇ KULLANANLARA DA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Yeni düzenlemenin, farklı hastalıklar nedeniyle birden fazla ilaç raporu bulunan vatandaşlara da kolaylık sağlaması hedefleniyor.

Bakan Memişoğlu, farklı zamanlarda reçete yazdırmak zorunda kalan hastaların yaşadığı güçlükleri azaltmak istediklerini belirterek özellikle yaşlı vatandaşların hastaneye gitmeden ilaçlarına ulaşabilmesinin önemine dikkat çekti.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni sistemin 2026 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ancak uygulamanın başlayacağı kesin tarih ve kapsama alınacak ilaçların listesi henüz açıklanmadı.

Düzenleme yürürlüğe girene kadar hastaların mevcut reçete ve ilaç temin kurallarına uyması gerekiyor. Yeni uygulamanın başlamasıyla birlikte rapor süresi devam eden hastaların, doktor tarafından değişiklik yapılmayan ilaçlarını belirlenen dozlarda eczanelerden doğrudan alabilmesi amaçlanıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

devletimizin sağlık hizmetleri avrupa ve abd den bile daha iyi. sağlık sigortası olmayanlar ölse yüzlerine bakılmıyor, bunu bizzat orada yaşayan türkler söylüyor. eski türkiyeyi de hatırlıyoruz. bugün 3/5 gün randevu alamıyoruz diye şikayet edenler eskiden cenazesi rehin kalıyordu. elimizde sağlık karnesi ile dolaşıyorduk. yok şu devlet hastenasi yok şu sgk hastanesi diye saçma sapan işlerle uğraşıyorduk. şimdi 5 yıldızlı otel konforunda şehir hastaneleri yapılıyor. inkar etmek için kör olmak gerek hem gözü hem de aklı kör olmak hem de

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Haber YorumlarıUnreal:

corona salgını zamanında da bu uygulama yapıldı.Eczaneler eski raporlu ilaçları da kullanıyormuş gibi gösterip ilaç çıkışları yaptılar ve sgk(yani halkın parasını)yı zarar ettirdiler.Az uz değil .Sonra bakanlık bundan vazgeçti.Öncelikle bu suistimal ihtimali ortadan kalkmalı. Örneğin bana 6 ay önce tansiyon ilacı başlandı ve 2 yıllık rapor başlandı.Kontrole gittiğimde doktor ilacı değiştirerek başka ilaca rapor çıkardı.Eczaneden direkt alınca hem yeni rapordaki hem de eski rapordaki ilacın çıkışını yapıyor.Eski ilacı da imha ediyor.Dünyanın zararı

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