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Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

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Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
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"Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak" çıkışıyla gündeme gelen eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturması kapsamında tutuklandı.

  • Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, sermaye piyasalarındaki fon vurgunu soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Mustafa Aksu, 2018-2021 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.
  • Aksu, Tera'nın likit fonuna yaptığı yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı çekemediğini açıklamıştı.

Sermaye piyasalarında patlak veren dev fon vurgununa ilişkin yürütülen soruşturma üst düzey bürokratlara uzandı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEV VURGUN İÇİN HESAP ZAMANI 

Sermaye piyasalarında açığa çıkan dev 'fon' vurgunu kapsamında devam eden soruşturmalar, bürokraside yer üst düzey görevlerde yer almış isimleri de hedef almaya başladı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun, sözkonusu soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU 

Aksu’nun adı daha önce Tera’nın likit fonuna yaptığı yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı çekemediği yönündeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’na konuşan Aksu, “Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak” demiş ve kendisini mağdur olarak tanımlamıştı. Ancak yürütülen derinlemesine soruşturma kapsamında adli makamlarca Aksu hakkında tutuklama kararı verildi.

3 YIL BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTMÜŞTÜ 

Mustafa Aksu, 2018-2021 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Soruşturmanın kapsamının genişleyerek devam ettiği ve adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıArda Sönmez:

Bu adam CHP li

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Haber YorumlarıOğuzhan Y:

Kesinlikle CHP li,yandaş hakkında soruşturma olmayacağını mahallenin delisi bile biliyor

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

Bakan Fatma nın bütün mal varlığına el konulmalı tutuklanmalı bu bayan reisin yardımcısı ve bakan, bunu örtbas etmek rezilliktir... nokta

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Haber YorumlarıFerit Gündüz:

Galiba kurban seçtiler

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

Bakan Fatma nın bütün mal varlığına el konulmalı tutuklanmalı bu bayan reisin yardımcısı ve bakan, bunu örtbas etmek rezilliktir... nokta

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