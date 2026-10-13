Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

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Sermaye piyasalarında patlak veren dev fon vurgununa ilişkin yürütülen soruşturma üst düzey bürokratlara uzandı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEV VURGUN İÇİN HESAP ZAMANI

Sermaye piyasalarında açığa çıkan dev 'fon' vurgunu kapsamında devam eden soruşturmalar, bürokraside yer üst düzey görevlerde yer almış isimleri de hedef almaya başladı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun, sözkonusu soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Aksu’nun adı daha önce Tera’nın likit fonuna yaptığı yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı çekemediği yönündeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’na konuşan Aksu, “Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak” demiş ve kendisini mağdur olarak tanımlamıştı. Ancak yürütülen derinlemesine soruşturma kapsamında adli makamlarca Aksu hakkında tutuklama kararı verildi.

3 YIL BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTMÜŞTÜ

Mustafa Aksu, 2018-2021 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Soruşturmanın kapsamının genişleyerek devam ettiği ve adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com