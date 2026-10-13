Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol

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Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak olan Barcelona, kritik karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşıma imza attı.

''CEHENNEME GİDEN YOL''

Sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarındaki ateşli atmosferiyle tanınan stadyumunun önünden bir video paylaşan Katalan devi, gönderisine "Cehenneme Giden Yol" notunu düştü.

O SÖZE ATIFTA BULUNULDU

Barcelona'nın, Galatasaray’ın dünyaca ünlü "Cehenneme Hoş Geldiniz" sloganına atıfta bulunduğu bu paylaşım, kısa sürede futbolseverlerden yoğun ilgi görerek gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

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