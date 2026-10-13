Haberler

Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona, maç öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Stadyuma gidilen yolu paylaşan Katalan devi, paylaşımına "Cehenneme Giden Yol" notunu düştü.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak olan Barcelona, kritik karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşıma imza attı.

''CEHENNEME GİDEN YOL''

Sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarındaki ateşli atmosferiyle tanınan stadyumunun önünden bir video paylaşan Katalan devi, gönderisine "Cehenneme Giden Yol" notunu düştü. 

O SÖZE ATIFTA BULUNULDU

Barcelona'nın, Galatasaray’ın dünyaca ünlü "Cehenneme Hoş Geldiniz" sloganına atıfta bulunduğu bu paylaşım, kısa sürede futbolseverlerden yoğun ilgi görerek gündem oldu ve binlerce beğeni aldı. 

İlgili Haberler
Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözlerMaça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
Galatasaray yönetimi, Barcelona'yı Galatasaray Adası'nda ağırladıGalatasaray yönetimi, Barcelona'yı Galatasaray Adası'nda ağırladı
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leriDünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahminRıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennemBarcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü

Günlerdir vurulan ülkenin lideriyle görüştü: Yanınızdayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

Dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı
Özgür Özel, Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi

Özel'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: O namussuzu...
4 tabut yan yana! Biri 3 aylık bebeğini, diğeri doğmamış evladını geride bıraktı

Biri 3 aylık bebeğini, diğeri doğmamış evladını geride bıraktı
Sosyal medya ilanıyla 500 bin liralık dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı

Tek bir şikayetle başladı, 1,3 milyar liralık vurgun ortaya çıktı
Sarayda hayatın da kuralları var! İşte kraliyet ailesinin uyması gereken gelenekleri

Taç var, özgürlük sınırlı! İşte sarayın az bilinen kuralları
Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

Cenk Eren’den iki ünlü isme sitem! Biri selam vermedi, diğeri...