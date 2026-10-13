Şişli'de ev ve 2 araçta yapılan aramada 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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ŞİŞLİ'de bir ev ile 2 araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilogram kriztalize şekilde, 162 kilogram sıvı şekilde toplam 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda İran ve Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Ekim'de Şişli'de bir ev ile 2 araca operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 51 kilogram kriztalize şekilde, 162 kilogram sıvı şekilde toplam 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu H.H. ile Irak uyruklu A.J.Q. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı